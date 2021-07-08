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24 июля в Киеве промоушен "Махач" проведет трансконтинентальные бои на голых кулаках

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Украинский промоушен "Махач" расширяется. В этот раз он принимает бойцов из Казахстана
Украинский промоушен "Махач" расширяется. В этот раз он принимает бойцов из Казахстана
Фото: пресс-служба организаторов

В киевском Дворце спорта 24 июля состоится трансконтинентальное состязание. Украинский спортивный ивент "Махач" пригласил команду из Казахстана. Таким образом, состязание будет не просто международным, а трансконтинентальным. Об этом сообщают организаторы.

В "Махаче" первоначально беспокоились, что в связи с различными международными карантинными ограничениями, которые постоянно меняются, приезд иностранных гостей может сорваться, но команда из Казахстана уже прибыла в столицу Украины и начала готовиться к состязаниям.

"Зрители, которые посетят 24 июля Дворец спорта, смогут посмотреть целую серию боев, в которых примут участие спортсмены с крайне интересными данными. Ожидаем и даже уверены, что бои будут интересны и с точки зрения любителей спорта и вместе с тем зрелищны", – сообщил сооснователь Лиги кулачных боев Андрей Лимонтов.

Он добавил, что приглашение бойцов из Казахстана – не разовая акция. В дальнейшем "Махач" планирует приглашать спортсменов и из других стран. В ближайшие сезоны "Махача" ожидается также команда из Беларуси, но организаторы не собираются ограничивать географию бывшими советскими республиками, а хотят привлечь спортсменов со всего мира, хотя называть конкретные команды, с которыми ведутся переговоры, Лимонтов не стал.

"Давайте сначала достигнем соглашения, не будем говорить, чтобы не сглазить. Дело ведь даже не в разовых визитах – мы ставим цель сделать иностранные команды постоянными участниками сезонов "Махача", – сказал он. 

Отметим, что 24 июля бои в рамках шестого сезона "Махача" начнутся в 10 утра и пройдут до полуночи. Завершатся они схваткой двух звезд – действующего чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика с бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым.

Итог звездного боя далеко не предрешен: Беринчик более титулованный, он и олимпийский призер, и чемпион мира по боксу по версии WBO, но у Лобова гораздо более богатый опыт в разнообразных единоборствах и к тому же он неоднократно выступал на турнирах именно по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Одним словом, 24 июля зрителей ждет насыщенный и крайне интересный день. Кроме всего прочего, можно будет изучить тех, кто собирается претендовать на главные призы в финале – $10 000 в легком весе и Toyota Camry в среднем. Финальные схватки нас ждут в девятом и десятом сезонах.

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Теги: Киев, спорт, Дворец спорта, спортсмены, билеты
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