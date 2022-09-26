ГОРДОН
 
 
СПОРТ

37-летний спортсмен из Кении установил мировой рекорд на марафонской дистанции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кипчоге ранее бегал быстрее, но соревнования были неофициальными
Кипчоге ранее бегал быстрее, но соревнования были неофициальными
Фото: ЕРА

25 сентября 37-летний бегун из Кении Элиуд Кипчоге стал победителем Берлинского марафона с рекордным результатом для такой дистанции. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

В МОК отметили, что Кипчоге сдержал обещание и на одном из наиболее престижных легкоатлетических марафонов пробежал 42 км 195 м с результатом 2.01.09.

Таким образом, кениец улучшил собственное рекордное достижение, установленное в Берлине 16 сентября 2018 года, – 2.01.39.

МОК пишет, что после отметки в 25 км Кипчоге "остался в гордом одиночестве", так как никто из конкурентов уже за ним не успевал.

ВИДЕО
Видео: BMW BERLIN-MARATHON / YouTube
Контекст:

В октябре 2019 года Кипчоге "выбежал" с двух часов (1.59.40) на марафоне в Вене, однако мировой рекорд не был зафиксирован в связи с неофициальным статусом забега.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: спорт, Берлин, марафон, Кения, рекорд, спортсмены, легкоатлеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023
Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023
56-летняя Робин Райт подала на развод с 38-летним мужем спустя четыре года после свадьбы
56-летняя Робин Райт подала на развод с 38-летним мужем спустя четыре года после свадьбы
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей
Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей
64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео
64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (507870)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (77318)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (58719)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (48981)
5
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (36253)
6
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (22252)
7
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (20419)
8
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной (18657)
 
 
 
 