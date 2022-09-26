37-летний спортсмен из Кении установил мировой рекорд на марафонской дистанции

В МОК отметили, что Кипчоге сдержал обещание и на одном из наиболее престижных легкоатлетических марафонов пробежал 42 км 195 м с результатом 2.01.09.

Таким образом, кениец улучшил собственное рекордное достижение, установленное в Берлине 16 сентября 2018 года, – 2.01.39.

МОК пишет, что после отметки в 25 км Кипчоге "остался в гордом одиночестве", так как никто из конкурентов уже за ним не успевал.

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Видео: BMW BERLIN-MARATHON / YouTube