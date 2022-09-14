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Бостонский марафон второй год подряд пройдет без россиян и белорусов

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Бостонский марафон без россиян и белорусов проведут второй год подряд
Бостонский марафон без россиян и белорусов проведут второй год подряд
Фото: depositphotos.com

Организаторы Бостонского марафона в США заявили, что жители России и Беларуси не смогут принять участие в забеге, запланированном на апрель следующего года. Об этом 13 сентября сообщили на сайте Бостонской атлетической ассоциации (BAA).

"Продолжая поддерживать Украину, резидентов России и Беларуси не пустят на Бостонский марафон. Граждане России и Беларуси, которые в настоящее время не являются их резидентами, все еще могут участвовать в соревнованиях, но не смогут выступать под флагом этих стран", – заявили в ассоциации.

О своей поддержке Украины организаторы марафона заявили еще в апреле, не допустив россиян и белорусов на весенний забег.

"Как и многие в мире, мы в ужасе и возмущены тем, что увидели и узнали из репортажей в Украине. Мы считаем, что бег – это глобальный вид спорта, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины", – говорил тогда президент и генеральный директор BAA Том Грилк.

Контекст:

Бостонский марафон – один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире. Первый раз марафон в Бостоне был проведен в 1897 году. С тех пор ежегодно в третий понедельник апреля проводятся забеги на 42 км 195 м. В последние десятилетия кроме главной дистанции проводятся другие забеги: полумарафон, забег на 5 км, детский марафон.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, спорт, Беларусь, Бостонский марафон, война России против Украины
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