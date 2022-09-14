Бостонский марафон второй год подряд пройдет без россиян и белорусов

"Продолжая поддерживать Украину, резидентов России и Беларуси не пустят на Бостонский марафон. Граждане России и Беларуси, которые в настоящее время не являются их резидентами, все еще могут участвовать в соревнованиях, но не смогут выступать под флагом этих стран", – заявили в ассоциации.

О своей поддержке Украины организаторы марафона заявили еще в апреле, не допустив россиян и белорусов на весенний забег.

"Как и многие в мире, мы в ужасе и возмущены тем, что увидели и узнали из репортажей в Украине. Мы считаем, что бег – это глобальный вид спорта, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины", – говорил тогда президент и генеральный директор BAA Том Грилк.