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Андреа Пирло возглавит молодежную команду "Ювентуса"

Бывший центральный полузащитник национальной сборной Италии по футболу, а также "Милана", "Интера" и "Ювентуса" Андреа Пирло станет тренером молодежной команды "Ювентуса" U23.

Об этом сообщает итальянская газета Corriere dela Sport. Издание отмечает, что для 41-летнего Пирло, который завершил карьеру футболиста в 2017 году, это будет первый тренерский опыт. Лицензию тренера он получил в сентябре 2018 года.

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