Антидопинговое агентство Великобритании отказывается передать WADA пробы четырехкратного олимпийского чемпиона

Антидопинговое управление Великобритании (UKAD) не хочет отдавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы мочи и крови британского олимпийского чемпиона по бегу Мо Фары, пишет британское издание The Telegraph.
WADA проверяет спортсменов, которые тренировались под началом американского тренера Альберто Салазара, на наличие в организме запрещенных веществ. Фара – один и них.
Салазар был дисквалифицирован на четыре года Антидопинговым агентством США за нарушение антидопинговых правил.
Глава UKAD Николь Сапстед заявила, что не предоставит образцы Фары, которые хранятся для проверки в будущем, если не будет достоверных доказательств того, что в них есть запрещенные препараты.
В UKAD заявили, что проверка может испортить образцы, которые хранятся в лаборатории в течении 10 лет для теста с использованием более высоких технологий.
"Каждый раз, когда мы открываем образец для повторной проверки, мы теряем возможность в будущем найти что-то еще",– сказала Сапстед.
По мнению главы UKAD, образцы, которые собраны Антидопинговым управлением Великобритании, являются его собственностью.
Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом в беге на длинные дистанции 2012-го и 2016 года. На счету британца шесть золотых медалей чемпионата мира и пять первых мест на чемпионатах Европы.
Салазар тренировал Фару с 2011-го по 2017 год.