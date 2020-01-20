Антидопинговое агентство Великобритании отказывается передать WADA пробы четырехкратного олимпийского чемпиона

В Антидопинговом управлении Великобритании заявили, что проверка может испортить образцы, которые хранятся в лаборатории в течении 10 лет для теста с использованием более высоких технологий.

Фара завоевал по две золотые медали на Олимпиадах 2012-го и 2016 года Фото: EPA

Антидопинговое управление Великобритании (UKAD) не хочет отдавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы мочи и крови британского олимпийского чемпиона по бегу Мо Фары, пишет британское издание The Telegraph.

WADA проверяет спортсменов, которые тренировались под началом американского тренера Альберто Салазара, на наличие в организме запрещенных веществ. Фара – один и них.

Салазар был дисквалифицирован на четыре года Антидопинговым агентством США за нарушение антидопинговых правил.

Глава UKAD Николь Сапстед заявила, что не предоставит образцы Фары, которые хранятся для проверки в будущем, если не будет достоверных доказательств того, что в них есть запрещенные препараты.

В UKAD заявили, что проверка может испортить образцы, которые хранятся в лаборатории в течении 10 лет для теста с использованием более высоких технологий.

"Каждый раз, когда мы открываем образец для повторной проверки, мы теряем возможность в будущем найти что-то еще",– сказала Сапстед.

По мнению главы UKAD, образцы, которые собраны Антидопинговым управлением Великобритании, являются его собственностью.

Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом в беге на длинные дистанции 2012-го и 2016 года. На счету британца шесть золотых медалей чемпионата мира и пять первых мест на чемпионатах Европы.

Салазар тренировал Фару с 2011-го по 2017 год.