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"Астана" расторгла контракт с украинским наставником Григорчуком

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук покинул казахстанскую "Астану" вместе со своими ассистентами.

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Григорчук тренировал "Астану" с лета 2018 года
Григорчук тренировал "Астану" с лета 2018 года
Фото: fcastana.kz

Казахстанская "Астана" по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с украинским тренером Романом Григорчуком, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с Григорчуком клуб покинули его ассистенты: украинцы Анатолий Коротя, Михаил Савка и Андрей Глущенко.

"Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб и футболистов", – сказал украинский тренер.

Григорчук возглавил "Астану" летом 2018 года. За это время команда победила в Суперкубке и чемпионате Казахстана, а также вышла в групповой этап Лиги Европы.

Ранее Григорчук работал наставником в латвийском "Вентспилсе" (2005–2009), запорожском "Металлурге" (2009–2010), одесском "Черноморце" (2010–2014) и в азербайджанской "Габале" (2015–2018).

Теги: футбол, Украина, Казахстан, тренер, Роман Григорчук
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