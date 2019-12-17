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"Барселона" – "Реал". Где и когда смотреть "Эль-Класико"

18 декабря в 21.00 на стадионе "Камп Ноу" пройдет перенесенный поединок 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом".

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"Барселона" и "Реал" сыграют перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги
"Барселона" и "Реал" сыграют перенесенный матч 10-го тура Ла Лиги
Фото: EPA

Каталонская "Барселона" примет "Реал" на домашнем поле стадиона "Камп Ноу" в рамках перенесенного поединка 10-го тура чемпионата Испании. Матч начнется 18 декабря в 21.00.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изначально поединок между "Барселоной" и "Реалом" должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

Это первая встреча команд в сезоне 2019/20. В последний раз команды встречались 2 марта 2019 года в 28-м туре чемпионата Испании прошлого сезона, тогда победу со счетом 1:0 одержала каталонская команда.

После 17 туров Ла Лиги обе команды имеют в активе по 35 очков, "Барселона" находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

За всю историю команды сыграли между собой 242 раза в официальных матчах. "Барселона" одержала 96 побед, а "Реал" – 95. 51 раз была зафиксирована ничья.

Букмекеры считают каталонскую команду фаворитом матча. Авторитетная британская контора William Hill принимает ставки на успех "Барселоны" с коэффициентом 1,73. На то, что победит "Реал", можно поставить с коэффициентом 4,33, на ничью – 4,2.

В своем последнем матче мадридская команда сыграла вничью против "Валенсии" со счетом 1:1. "Барселона" также не смогла победить "Реал Сосьедад", поединок завершился со счетом 2:2.

Теги: футбол, Барселона, Реал (Мадрид), чемпионат Испании
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