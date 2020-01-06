Болельщики "Ференцвароша" признали украинца Реброва лучшим тренером десятилетия

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров был признан лучшим наставником команды в десятилетии, сообщает сайт болельщиков клуба.
Ребров занял первое место в опросе, набрав 72,2% голосов респондентов. На втором месте расположился немец Томас Долль (16,5%), третью строчку занял нидерландец Рикардо Мониз (3,4%).
Украинец тренирует "Ференцварош" с лета 2018 года. Под руководством Реброва команда победила в чемпионате Венгрии 2018/19, а также впервые за 15 лет вышла в групповой этап еврокубка.
По данным немецкого ресурса Transfermarkt, контракт украинского специалиста с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года.