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Болельщики "Ференцвароша" признали украинца Реброва лучшим тренером десятилетия

Украинский специалист Сергей Ребров, который возглавляет венгерский "Ференцварош", получил 72,2% голосов болельщиков в голосовании за лучшего тренера команды в 2010-х годах.

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Ребров возглавляет "Ференцварош" с 2018 года
Ребров возглавляет "Ференцварош" с 2018 года
Фото: EPA

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров был признан лучшим наставником команды в десятилетии, сообщает сайт болельщиков клуба.

Ребров занял первое место в опросе, набрав 72,2% голосов респондентов. На втором месте расположился немец Томас Долль (16,5%), третью строчку занял нидерландец Рикардо Мониз (3,4%).

Украинец тренирует "Ференцварош" с лета 2018 года. Под руководством Реброва команда победила в чемпионате Венгрии 2018/19, а также впервые за 15 лет вышла в групповой этап еврокубка.

По данным немецкого ресурса Transfermarkt, контракт украинского специалиста с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года.

Теги: футбол, Венгрия, Сергей Ребров, Ференцварош
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