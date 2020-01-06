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Украинец Демьяненко стал главным тренером футбольного клуба из Словакии

Украинский футбольный тренер Анатолий Демьяненко возглавил "Нитру" из чемпионата Словакии.

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Демьяненко не работал главным тренером с 2013 года
Демьяненко не работал главным тренером с 2013 года
Фото: EPA

Футбольный тренер из Украины Анатолий Демьяненко стал наставником команды "Нитра" из чемпионата Словакии, об этом было оглашено сегодня на пресс-конференции, которая транслировалась на официальной странице клуба в Facebook.

Детали контракта украинца со словацким клубом оглашены не были. В тренерский штаб Демьяненко вошли словаки Мирослав Кениг и Мирослав Немец.

После 18 туров чемпионата Словакии "Нитра" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице и имеет в активе 15 очков.

Демьяненко в начале тренерской карьеры был ассистентом главного тренера "Динамо" (1993–2005), а также наставником киевской команды (2005–2007). Украинец также тренировал "Нефтчи" из Азербайджана (2008) и "Насаф" из Узбекистана (2010–2012).

Последним клубом Демьяненко была луцкая "Волынь", которую тренер покинул в 2013 году.

Теги: футбол, Украина, Словакия, Анатолий Демьяненко
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