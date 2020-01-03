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Бой украинца за два чемпионских пояса стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene

Украинский боксер Сергей Деревянченко решением судей проиграл бой против Геннадия Головкина из Казахстана за чемпионские пояса по версиям IBO и IBF в среднем весе.

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Деревянченко (справа) проиграл бой Головкину (слева)
Деревянченко (справа) проиграл бой Головкину (слева)
Фото: sergiy.derevyanchenko / Instagram

Бой между украинцем Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным из Казахстана признан лучшим в 2019 году изданием BoxingScene.

"Головкин тогда и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой в своей карьере. Весь поединок они побеждали друг друга в невероятно жестокой битве, которую поклонники бокса забудут не скоро", – пишет издание.

Бой за вакантные чемпионские пояса по версиям IBO и IBF в среднем весе состоялся 6 октября в США. Деревянченко проиграл решением судей.

Украинец начал профессиональную карьеру в 2014 году, за это время боксер провел 15 боев, 13 раз победил и дважды потерпел поражение.

Теги: бокс, Украина, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
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