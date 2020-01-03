Бой украинца за два чемпионских пояса стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene

Украинский боксер Сергей Деревянченко решением судей проиграл бой против Геннадия Головкина из Казахстана за чемпионские пояса по версиям IBO и IBF в среднем весе.

Бой между украинцем Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным из Казахстана признан лучшим в 2019 году изданием BoxingScene.

"Головкин тогда и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой в своей карьере. Весь поединок они побеждали друг друга в невероятно жестокой битве, которую поклонники бокса забудут не скоро", – пишет издание.

Бой за вакантные чемпионские пояса по версиям IBO и IBF в среднем весе состоялся 6 октября в США. Деревянченко проиграл решением судей.

Украинец начал профессиональную карьеру в 2014 году, за это время боксер провел 15 боев, 13 раз победил и дважды потерпел поражение.