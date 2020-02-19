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Чемпионат мира по биатлону. Онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки

19 февраля в итальянском Антхольце пройдет мужская индивидуальная гонка чемпионата мира по биатлону 2020 года. Украину представят Сергей Семенов, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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Семенов выйдет на трассу под восьмым стартовым номером
Семенов выйдет на трассу под восьмым стартовым номером
Фото: EPA
Теги: Украина, биатлон, чемпионат мира, Сергей Семенов, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко
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