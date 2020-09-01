"Десна" и "Колос" узнали своих соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы

Черниговская "Десна" и "Колос" из Ковалевки Киевской области в случае выхода в третий раунд квалификации Лиги Европы проведут свои матчи на выезде.

Дебютный поединок в еврокубках "Колос" проведет 17 сентября

Фото: koloskovalivka.com

Черниговская "Десна" и "Колос" из Ковалевки Киевской области узнали своих соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы, сообщает "ГОРДОН". Согласно результатам жеребьевки, клуб из Чернигова проведет свой дебютный еврокубковый матч против победителя пары "Кукеси" (Албания) – "Вольфсбург" (Германия). "Десна" будет играть на выезде. Соперником "Колоса" в третьем раунде станет хорватская "Риека". Однако команде из Ковалевки еще предстоит пройти второй квалификационный раунд – "Колос" ждет выезд в Грецию на матч против "Ариса". Дебютный поединок в еврокубках "Колос" проведет 17 сентября.