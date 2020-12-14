"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/16 Лиге Европы

14 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в которых определились соперники украинских клубов "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев). Трансляцию жеребьевки вел официальный сайт УЕФА.
"Шахтеру", который был в корзине сеяных команд, достался в соперники "Маккаби" из Тель-Авива (Израиль), а несеяному "Динамо" – "Брюгге" из Бельгии.
Другие пары 1/16 финала:
Матчи пройдут 18-го и 25 февраля 2021 года.
Оба украинских клуба выступали на групповом этапе Лиги чемпионов и не смогли занять одно из двух первых мест квартета, чтобы продолжить борьбу за данный трофей. Третье место в группах позволило "Шахтеру" и "Динамо" бороться за победу в Лиге Европы.