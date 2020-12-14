"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/16 Лиге Европы

В 1/16 Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет против израильского клуба, а киевское "Динамо" – против бельгийского.

14 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в которых определились соперники украинских клубов "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев). Трансляцию жеребьевки вел официальный сайт УЕФА.

"Шахтеру", который был в корзине сеяных команд, достался в соперники "Маккаби" из Тель-Авива (Израиль), а несеяному "Динамо" – "Брюгге" из Бельгии.

Другие пары 1/16 финала:

"Вольфсберг" (Австрия) – "Тоттенхэм" (Англия);

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Бенфика" (Португалия) – "Арсенал" (Англия);

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Милан" (Италия);

"Антверпен" (Бельгия) – " Рейнджерс" (Шотландия);

Рейнджерс" (Шотландия); "Славия" (Чехия) – "Лестер" (Англия);

"Зальцбург" (Австрия) – " Вильяреал" (Испания);

Вильяреал" (Испания); "Брага" (Португалия) – " Рома" (Италия);

Рома" (Италия); "Краснодар" (Россия) – "Динамо" (Загреб, Сербия);

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Байер" (Германия);

"Мольде" (Норвегия) – " Хоффенхайм" (Германия);

Хоффенхайм" (Германия); "Гранада" (Испания) – " Наполи" (Италия);

Наполи" (Италия); "Лилль" (Франция) – " Аякс" (Нидерланды);

Аякс" (Нидерланды); "Олимпиакос" (Герция) – ПСВ (Нидерланды).

Матчи пройдут 18-го и 25 февраля 2021 года.

Оба украинских клуба выступали на групповом этапе Лиги чемпионов и не смогли занять одно из двух первых мест квартета, чтобы продолжить борьбу за данный трофей. Третье место в группах позволило "Шахтеру" и "Динамо" бороться за победу в Лиге Европы.