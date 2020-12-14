Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне 14 декабря прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020–2021 годов, передает "ГОРДОН".
По итогам жребия определились пары первого этапа плей-офф ЛЧ:
Первые игры 1/8 финала состоятся 16–17 и 23–24 февраля, ответные матчи пройдут 9–10 и 16–17 марта соответственно.
Украинским клубам не удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" заняли в своих группах третьи места и продолжат выступления в Лиге Европы. Сегодня украинские команды узнали своих соперников по 1/16 финала ЛЕ.