Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале и марте следующего года.

"Барселона" и "ПСЖ" встретятся на стадии 1/8 финала ЛЧ

Фото: ЕРА

В швейцарском Ньоне 14 декабря прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020–2021 годов, передает "ГОРДОН". По итогам жребия определились пары первого этапа плей-офф ЛЧ: "Боруссия" Менхенгладбах (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия);

"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия);

"Атлетико" (Испания) – "Челси" (Англия);

"Порто" (Португалия) – "Ювентус" (Италия);

"Лейпциг" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия);

"Барселона" (Испания) – "ПСЖ" (Франция);

"Севилья" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия);

"Аталанта" (Италия) – "Реал Мадрид" (Испания). Первые игры 1/8 финала состоятся 16–17 и 23–24 февраля, ответные матчи пройдут 9–10 и 16–17 марта соответственно. Украинским клубам не удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" заняли в своих группах третьи места и продолжат выступления в Лиге Европы. Сегодня украинские команды узнали своих соперников по 1/16 финала ЛЕ.