Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые станет женщина

Французская футбольная судья Стефани Фраппар станет главным арбитром матча между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо".

В апреле 2019 года Фраппар стала первой женщиной-судьей в чемпионате Франции Фото: EPA

Впервые в истории главным арбитром матча Лиги чемпионов станет женщина, это будет француженка Стефани Фраппар, сообщил сайт УЕФА.

Фраппар будет работать в матче, который состоится 1 декабря между туринским "Ювентусом" и "Динамо" (Киев).

По информации "Медузы", в матчах Лиги чемпионов женщины до этого работали линейными и резервными арбитрами.

Фраппар 36 лет, с 2011 года обслуживает матчи Национального чемпионата. В апреле 2019 года Фраппар стала первой женщиной-судьей в чемпионате Франции. В августе 2019-го ее назначили главным арбитром в матче за Суперкубок УЕФА между "Арсеналом" и "Ливерпулем".