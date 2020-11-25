Лига чемпионов. "Динамо" разгромно проиграло "Барселоне"

Благодаря победе над киевским "Динамо" испанская "Барселона" досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" в матче четвертого круга Лиги чемпионов разгромно уступило каталонской "Барселоне". Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:4.

Все голы команда Мирчи Луческу пропустила во втором тайме: на 52-й минуте американец Сержиньо Дест открыл счет, датчанин Мартин Брейтуэйт на 57-й и 70-й минутах упрочил преимущество каталонцев, а французский форвард Антуан Гризманн на второй компенсированной минуте установил заключительный счет.

После четырех сыгранных поединков "Динамо" занимает третье место в группе G (у киевлян, как и у венгерского "Ференцвароша", одно очко). "Барселона" с 12 очками занимает первое место и уже гарантировала себе выход из группы. На втором месте – туринский "Ювентус" с девятью очками.