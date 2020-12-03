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"Динамо" в Лиге чемпионов разгромно проиграло итальянцам

В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевской "Динамо" пропустило три безответных мяча от итальянского "Ювентуса".

Динамовцы (в синих футболках) не удержали игроков "Ювентуса"
Динамовцы (в синих футболках) не удержали игроков "Ювентуса"
Фото: ЕРА

2 декабря в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе G киевское "Динамо" уступило в Турине итальянскому "Ювентусу". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На 21-й минуте первый мяч забил Федерико Кьеза. На 57-й Роналду удвоил результат, а Альваро Мората на 66-й минуте установил окончательный счет – 3:0 в пользу "Ювентуса".

Комментируя результат матча, главный тренер киевского клуба Мирча Луческу отметил, что иногда молодые игроки "Динамо" принимают неверные решения и что команде не хватило опыта.

"Но мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков", – считает наставник киевлян.

Матч такого уровня впервые обслуживала судья-женщина – Стефани Фраппар из Франции.

В параллельном матче группы G венгерский "Ференцварош" уступил дома испанской "Барселоне" 0:3.

"Динамо" и "Ференцварош" имеют по одному очку и 8 декабря в последнем туре группового этапа в Киеве выяснят между собой, кто из них весной будет играть в Лиге Европы.

"Барселона" и "Ювентус" уже получили путевку в весеннюю стадию Лиги чемпионов.

Теги: футбол, Италия, Динамо Киев, УЕФА, Лига чемпионов, Мирча Луческу, молодежь, Ювентус Турин, тренер, Роналдо, судья, Ференцварош
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