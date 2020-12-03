"Динамо" в Лиге чемпионов разгромно проиграло итальянцам

В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевской "Динамо" пропустило три безответных мяча от итальянского "Ювентуса".

Динамовцы (в синих футболках) не удержали игроков "Ювентуса" Фото: ЕРА

2 декабря в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе G киевское "Динамо" уступило в Турине итальянскому "Ювентусу". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На 21-й минуте первый мяч забил Федерико Кьеза. На 57-й Роналду удвоил результат, а Альваро Мората на 66-й минуте установил окончательный счет – 3:0 в пользу "Ювентуса".

Комментируя результат матча, главный тренер киевского клуба Мирча Луческу отметил, что иногда молодые игроки "Динамо" принимают неверные решения и что команде не хватило опыта.

"Но мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков", – считает наставник киевлян.

Матч такого уровня впервые обслуживала судья-женщина – Стефани Фраппар из Франции.

В параллельном матче группы G венгерский "Ференцварош" уступил дома испанской "Барселоне" 0:3.

"Динамо" и "Ференцварош" имеют по одному очку и 8 декабря в последнем туре группового этапа в Киеве выяснят между собой, кто из них весной будет играть в Лиге Европы.

"Барселона" и "Ювентус" уже получили путевку в весеннюю стадию Лиги чемпионов.