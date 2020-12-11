Выступления в Лиге Европы "Заря" завершила поражением

В шестом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 0:2.

Игроки "Зари" (на фото – в черной форме) забить не смогли Фото: ЕРА

Выступления в группе G футбольной Лиги Европы "Заря" из Луганска завершила поражением от португальской "Браги". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Игра проходила в Португалии 10 декабря и турнирного значения для украинской команды не имела – "Заря" ранее потеряла шансы попасть в плей-офф весной, а "Брага" уже завоевала это право.

В первом тайме луганская команда смотрелась очень хорошо, создала ряд голевых моментов, но не реализовала их. Во второй половине поединка мяч в свои ворота забил игрок украинской команды Йоэль Абу Ханна (на 61-й минуте) и в чужие ворота – только что вышедший на замену игрок "Браги" Рикарду Орта (на 68-й минуте).

Итоговый результат – 2:0 в пользу португальцев.

"Заря" заняла в своем квартете Лиги Европы третье место с шестью очками. Группу выиграл английский "Лестер", который украинская команда обыграла в предыдущем туре.