Выступления в Лиге Европы "Заря" завершила поражением

Выступления в группе G футбольной Лиги Европы "Заря" из Луганска завершила поражением от португальской "Браги". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Игра проходила в Португалии 10 декабря и турнирного значения для украинской команды не имела – "Заря" ранее потеряла шансы попасть в плей-офф весной, а "Брага" уже завоевала это право.
В первом тайме луганская команда смотрелась очень хорошо, создала ряд голевых моментов, но не реализовала их. Во второй половине поединка мяч в свои ворота забил игрок украинской команды Йоэль Абу Ханна (на 61-й минуте) и в чужие ворота – только что вышедший на замену игрок "Браги" Рикарду Орта (на 68-й минуте).
Итоговый результат – 2:0 в пользу португальцев.
"Заря" заняла в своем квартете Лиги Европы третье место с шестью очками. Группу выиграл английский "Лестер", который украинская команда обыграла в предыдущем туре.