"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и вышел в Лигу Европы

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" встречался с миланским "Интером" в шестом туре Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с миланским "Интером". Теперь он занимает третье место в группе. Об этом сообщает сайт Лиги чемпионов.

Матч проходил на миланском стадионе "Сан-Сиро".

Так, у донецкой команды – восемь баллов и дальнейшее выступление в 1/16 финала Лиги Европы. "Интер" оказался на последнем, четвертом, месте в таблице, таким образом, для него еврокубковый сезон на этом завершился.

В параллельном матче мадридский "Реал" переиграл менхенгладбахскую "Боруссию" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирная таблица в группе B такова: первое место занял мадридский "Реал", за ним – "Боруссия" и донецкий "Шахтер".

В октябре в Киеве "Шахтер" и "Интер" также сыграли вничью.