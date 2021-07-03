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Экс-игрок сборной Украины Иванисеня сыграет за российский футбольный клуб. По данным СМИ, он может подписать контракт

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В июне истек срок действия контракта Иванисени с луганской "Зарей"
В июне истек срок действия контракта Иванисени с луганской "Зарей"
Фото: FC Zorya Luhansk / Facebook

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня 2 июля прибыл в расположение российского клуба "Крылья Советов" (Самара), который сейчас находится на сборах в Сербии.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

Кроме украинского защитника, к россиянам присоединился нападающий "Краснодара" Герман Онугха.

Сайт клуба сообщил, что оба футболиста прошли медобследование и примут участие в товарищеском матче между "Крыльями Советов" и сербским клубом "Раднички" 4 июля.

По данным "Футбол 24" и программы "ТаТоТаке", Иванисеня может подписать долгосрочный контракт с самарским клубом.

https://www.facebook.com/tatotake/posts/1517071328641615

Контекст:

Иванисеня выступал в составе сборной Украины по футболу в 2019 году, забил один гол. Последние два года играл за луганскую "Зарю", срок действия контракта истек 30 июня, и, как пишет "Футбол 24", генеральный директор клуба Станислав Оганов сказал, что его продлевать не будут.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, футбол, Заря Луганск, Самара, футболист, Дмитрий Иванисеня
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