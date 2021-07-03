Экс-игрок сборной Украины Иванисеня сыграет за российский футбольный клуб. По данным СМИ, он может подписать контракт

Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.
Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021
Кроме украинского защитника, к россиянам присоединился нападающий "Краснодара" Герман Онугха.
Сайт клуба сообщил, что оба футболиста прошли медобследование и примут участие в товарищеском матче между "Крыльями Советов" и сербским клубом "Раднички" 4 июля.
По данным "Футбол 24" и программы "ТаТоТаке", Иванисеня может подписать долгосрочный контракт с самарским клубом.
Иванисеня выступал в составе сборной Украины по футболу в 2019 году, забил один гол. Последние два года играл за луганскую "Зарю", срок действия контракта истек 30 июня, и, как пишет "Футбол 24", генеральный директор клуба Станислав Оганов сказал, что его продлевать не будут.