Экс-игрок сборной Украины Иванисеня сыграет за российский футбольный клуб. По данным СМИ, он может подписать контракт

В июне истек срок действия контракта Иванисени с луганской "Зарей" Фото: FC Zorya Luhansk / Facebook

Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021

Кроме украинского защитника, к россиянам присоединился нападающий "Краснодара" Герман Онугха.

Сайт клуба сообщил, что оба футболиста прошли медобследование и примут участие в товарищеском матче между "Крыльями Советов" и сербским клубом "Раднички" 4 июля.

По данным "Футбол 24" и программы "ТаТоТаке", Иванисеня может подписать долгосрочный контракт с самарским клубом.