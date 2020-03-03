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Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Кучер завершил карьеру

Украинский футболист Александр Кучер провел за сборную Украины 57 матчей, в которых забил два гола.

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Кучер начал карьеру в 2000 году
Кучер начал карьеру в 2000 году
Фото: EPA

Украинский футболист Александр Кучер завершил профессиональную карьеру. Об этом в своей авторской программе на YouTube-канале Football Hub заявил журналист Игорь Цыганык.

По словам Цыганыка, Кучер в личном разговоре уполномочил его объявить об этом решении.

Сейчас 37-летний экс-футболист проходит тренерские курсы.

Кучер начал карьеру футболиста в 2000 году в харьковском "Арсенале". На протяжении 20 лет игрок выступал за ряд украинских клубов, в том числе и за донецкий "Шахтер" (2006–2017) и харьковский "Металлист" (2004–2006).

В активе Кучера семь побед в чемпионате Украины, шесть Кубков Украины и пять Суперкубков страны. Также украинец является обладателем Кубка УЕФА 2008/09 года.

За сборную Украины защитник провел 57 поединков, в которых забил два гола.

Теги: футбол, Украина, сборная Украины, Шахтер Донецк
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