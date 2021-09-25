Facebook блокирует экс-футболиста Хохлова из-за фамилии. Россиянин через суд требует $2 млн компенсации за моральный ущерб

По словам Хохлова, проблема с его фамилией в соцсетях возникла в конце весны Фото: Sport-Express / Спорт-Экспресс / Facebook

В результате Хохлов не может использовать ни Instagram, ни Facebook.

Как рассказал бывший российский спортсмен, его фамилию Хохлов соцсети блокируют при любом упоминании. А кто из друзей ее использует – "попадают в бан на неделю".

По словам Хохлова, проблема с его фамилией в соцсетях возникла в конце весны.

"Октагон" отмечает, что в начале сентября состоялось предварительное заседание по делу Хохлова против Facebook.

Экс-футболист требует запретить корпорации "совершать в отношении Хохлова определенные действия", сообщил изданию пресс-секретарь Солнцевского райсуда российской столицы Георгий Енгибаров.

Хохлов также рассчитывает на компенсацию морального вреда, он оценил ущерб в 150 млн рублей (более $2 млн, по данным Центробанка РФ), добавил "Спорт-Экспресс". Facebook пока не отреагировал на иск и его публичное освещение, сказала адвокат тренера Анна Варганова.

Следующее заседание по делу Хохлова назначено на 5 октября.

Хохлов за карьеру выступал в составе российских клубов, а также испанского "Реал Сосьедад". За сборную РФ футболист сыграл 56 матчей, забил шесть мячей. С мая 2021 года Хохлов – главный тренер ФК "Ротор" из Волгограда.