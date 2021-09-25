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Facebook блокирует экс-футболиста Хохлова из-за фамилии. Россиянин через суд требует $2 млн компенсации за моральный ущерб

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По словам Хохлова, проблема с его фамилией в соцсетях возникла в конце весны
По словам Хохлова, проблема с его фамилией в соцсетях возникла в конце весны
Фото: Sport-Express / Спорт-Экспресс / Facebook

Российский экс-футболист, а ныне тренер клуба "Ротор" (Волгоград) Дмитрий Хохлов подал иск в суд Москвы на корпорацию Facebook (США). Она воспринимает его фамилию как оскорбление, пишет "Октагон".

В результате Хохлов не может использовать ни Instagram, ни Facebook.

Как рассказал бывший российский спортсмен, его фамилию Хохлов соцсети блокируют при любом упоминании. А кто из друзей ее использует – "попадают в бан на неделю".

По словам Хохлова, проблема с его фамилией в соцсетях возникла в конце весны.

"Октагон" отмечает, что в начале сентября состоялось предварительное заседание по делу Хохлова против Facebook.

Экс-футболист требует запретить корпорации "совершать в отношении Хохлова определенные действия", сообщил изданию пресс-секретарь Солнцевского райсуда российской столицы Георгий Енгибаров.

Хохлов также рассчитывает на компенсацию морального вреда, он оценил ущерб в 150 млн рублей (более $2 млн, по данным Центробанка РФ), добавил "Спорт-Экспресс". Facebook пока не отреагировал на иск и его публичное освещение, сказала адвокат тренера Анна Варганова.

Следующее заседание по делу Хохлова назначено на 5 октября.

Хохлов за карьеру выступал в составе российских клубов, а также испанского "Реал Сосьедад". За сборную РФ футболист сыграл 56 матчей, забил шесть мячей. С мая 2021 года Хохлов – главный тренер ФК "Ротор" из Волгограда.

Контекст:

Администрация Facebook начала блокировать слово "хохол" в публикациях в соцсети примерно с 2015 года. Они удаляются как не соответствующие нормам сообщества.

В конце июня 2015 года об удалении в Facebook записи со словом "хохлы" говорил российский писатель Эдуард Багиров. Кроме того, администрация соцсети на неделю заблокировала ему доступ к своему аккаунту.

В июле заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов заявлял, что администрация Facebook удалила его пост, в котором было слово "хохлы".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку пользователей Facebook, которые употребляют слово "хохол", "наиглупейшим и поэтому очень опасным" проявлением цензуры. Она поинтересовалась, будет ли заблокирован аккаунт пользователей, употребляющих слова "кацап", "москаль".

Теги: Россия, Facebook, Москва, запрет, ущерб, футболист, спортсмены, тренер, адвокат, иск, суд, заседание, соцсеть, компенсация, Дмитрий Хохлов
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