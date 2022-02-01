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Интервью Гордона с бывшим футболистом Алиевым. Где и когда смотреть

Гордон записал двухчасовое интервью с Алиевым
Гордон записал двухчасовое интервью с Алиевым
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим украинским футболистом, бывшим полузащитником киевского "Динамо" Александром Алиевым.

Беседа основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Алиевым продолжалась почти два часа. Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Алиев рассказал, кто его научил играть в футбол и как он переехал из России в Украину, о своем отце и дедушке-чеченце, о том, были ли у него проблемы с алкоголем, употреблял ли наркотики и приходил ли на футбольные матчи пьяным, какую самую большую сумму проиграл в автоматах, почему поднимал руку на бывшую жену, почему у него были конфликты с бывшим тренером "Динамо" (Киев) Валерием Газзаевым и с бывшим президентом "Локомотива" (Москва) Ольгой Смородской, о дружбе с бывшим футболистом Артемом Милевским, своих самых больших штрафах в футбольных клубах и о том, чем сейчас занимается.

"Газзаев сказал, что хочет меня капитаном ["Динамо"] назначить, но назначил Милевского. Я порадовался, конечно, – это мой кент. Я рад, что… Но я злой выхожу из этого. [Президент "Динамо"] Игорь Михайлович [Суркис] ко мне подходит: "Саня, что ты?" Я так и сказал: "С этим п...дарасом больше я ничего не хочу иметь". Он говорит: "Успокойся. Не кипи", – рассказал Алиев.

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске (Россия) в семье военнослужащего. С детства увлекался футболом. Учился в футбольной школе московского "Спартака", где, по воспоминаниям Алиева, были очень плохие условия. В 1999 году перевелся в футбольную академию "Динамо" (Киев). Позже получил украинское гражданство. 

В 2002 году Алиев начал выступать в резервном составе "Динамо". В том же году дебютировал в чемпионате Украины, став самым молодым игроком киевской команды, сыгравшем в этом турнире. В этом клубе играл до 2010 года, затем перешел в московский "Локомотив", но в 2011 году опять вернулся в "Динамо". В 2014–2016 годах футболист играл в "Анжи" (Россия), "Русі" (Львов) и "Таразе" (Казахстан).

За сборную Украины Алиев выступал в 2008–2012 годах. Он провел 28 матчей и забил шесть голов. 

Алиев разведен. У него есть сын и дочь. 

Теги: футбол, Дмитрий Гордон, спорт, Александр Алиев, Артем Милевский, Динамо Киев, Игорь Суркис, наркотики, алкоголь, Спартак Москва, Валерий Газзаев
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