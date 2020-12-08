Все чемпионаты Украины по баскетболу приостановят, на проведение нет денег

Федерация баскетбола Украины решила провести матчи четвертьфинала, полуфинала и финала Кубка Украины в формате "Финала восьми" в течение трех игровых дней.

Чемпионаты Украины по баскетболу будут приостановлены с 23 декабря 2020 года по 10 января 2021 года Фото: fbu.ua

Из-за отсутствия финансирования будут приостановлены все чемпионаты Украины по баскетболу. Об этом 7 декабря сообщила Федерация баскетбола Украины.

Как говорится на сайте ФБУ, все баскетбольные первенства страны не будут проводиться чуть более двух недель.

"В связи с отсутствием финансирования баскетбольных мероприятий со стороны государства, департамент организации и проведений соревнований ФБУ принял решение приостановить проведение всех чемпионатов с 23 декабря 2020 года по 10 января 2021 года", – говорится в сообщении.

Помимо этого, было принято решение провести матчи четвертьфинала, полуфинала и финала Кубка Украины в формате "Финала восьми" в течение трех игровых дней.