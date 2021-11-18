Известная теннисистка обвинила экс-премьера Китая в сексуальном насилии, после чего исчезла

В первом сообщении Пэн Шуай писала, что подверглась насилию со стороны 75-летнего экс-чиновника в 2018 году, когда тот уже не занимал свой пост. По ее словам, Чжан Гаоли пригласил теннисистку на ужин со своей женой и принудил к половому акту. Китаянка писала, что плакала и отказывалась от ухаживаний, но в итоге согласилась на интим.

Вскоре после этого публикация была удалена со страницы теннисистки, также были закрыты комментарии к ее предыдущим публикациям. В течение нескольких дней в Twitter появлялись публикации журналистов, игроков и поклонников тенниса, удивленных отсутствием реакции WTA (женской теннисной ассоциации) на эту ситуацию, сопровождались сообщения хештегом #WhereIsPengShuai [где Пэн Шуай].

15 ноября WTA потребовала полного и беспристрастного расследования сообщения Пэн Шуай.

"События в Китае, произошедшие с Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, посвященная женщинам, мы остаемся верными нашим изначальным принципам – равенству, возможностям и уважению", – говорилось в релизе от имени главы WTA Стива Саймона.

17 ноября государственные СМИ Китая опубликовали заявление от лица Пэн Шуай, в котором сообщается, что информация о сексуальном насилии неправдива, а сама спортсменка находится в безопасности.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA — CGTN Europe (@CGTNEurope) November 17, 2021

По версии китайского телевидения, письмо адресовано главе WTA Стиву Саймону, однако начинается оно словами: "Привет всем, это Пэн Шуай". Проверить подлинность электронной почты отправителя невозможно, также пользователей сети насторожило то, что на скриншоте письма виден курсор, который появляется при наборе текста.

После этого глава WTA Стив Саймон заявил, что опубликованное письмо Пэн Шуай вызвало у него озабоченность.

"Мне трудно поверить, что Пэн Шуай действительно написала [это] письмо. [Она] проявила невероятное мужество, заявив о сексуальном насилии в отношении нее со стороны бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и остальной мир нуждаются в независимых и поддающихся проверке доказательствах того, что она в безопасности. Я неоднократно пытался связаться с ней, но безрезультатно", – написал он.