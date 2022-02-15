Каспаров: У меня шансов выиграть у Магнуса Карлсена гораздо меньше, чем у России – вернуться к демократии

Каспаров: У меня энергии много, но мозг на самом деле устроен по-другому. Я не могу его выключить Фото: EPA

"Магнус доминирует в шахматах уже... Хотя чемпион мира он девять лет, в 2013 году он стал чемпионом мира, но реально он доминирует в шахматах уже больше 10 лет. Сегодняшние шахматы – это во многом шахматы Магнуса. Они другие, кстати, совершенно. Сегодня все-таки шахматы связаны с компьютерами. На самом деле это другая игра. Понятно: правила те же самые, но способ подготовки вообще к ведению партии, выбору дебютов кардинально изменился. И здесь Магнус явно превосходит всех остальных из своего поколения шахматистов", – сказал Каспаров, который в 2005 году завершил профессиональную карьеру.

Он рассказал, что в 2009–2010 годах занимался с Карлсеном и наблюдал за его работой.

"Как я помню во время работы с ним, он всегда был в состоянии абстрагироваться от компьютера. На самом деле он не становился заложником того, что он видел на экране. Это очень важный момент. Потому что многие шахматисты – у них просто глаза в экран... Магнус всегда имел своего рода прокладку между собой и машиной. Он смотрел на экран, но тем не менее пытался как бы вот все это трансформировать через себя. И это, мне кажется, огромное преимущество – его способность чувствовать нюансы... Машина помогает их развить, но он всегда находил самые интересные, прагматичные решения именно для современных шахмат", – сказал Каспаров.

Он отметил, что выбор дебютов в шахматных партиях у Карлсена "практически идеален".

"Сейчас был матч на первенство мира с [российским гроссмейстером] Яном Непомнящим. Я думаю, что во многом убедительная победа Магнуса – это идеальный подбор его дебютов и нейтрализация, насколько я представляю, очень хорошей подготовки Непомнящего", – сказал 13-й чемпион мира по шахматам.

Каспаров считает, что Карлсен знает о шахматах гораздо больше, чем выдающиеся шахматисты XX века.

"Новые поколения [шахматистов] всегда приходят как бы на плечах титанов прошлого. И поэтому, действительно, они знают много, – отметил Каспаров. – Понятно, что Карлсен знает гораздо больше о шахматах, чем, скажем, [советский и российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий] Карпов, [советский и швейцарский шахматист, претендент на звание чемпиона мира Виктор] Корчной, [американский шахматист, 11-й чемпион мира по шахматам Роберт] Фишер вместе взятые. Ровно потому, что он позже [пришел] – он учился на этих партиях. Он учился, он перенимал все от великих".

Каспаров сказал, что сегодня он не смог бы сыграть на равных с Карлсеном.

"Вы не можете вернуть время. Это не потому, что... У меня энергии много, но мозг на самом деле устроен по-другому. Я не могу его выключить. Это не компьютерная сеть, которая может стереть что-то. Мозг перенапряжен. У меня даже близко не может быть такого уровня концентрации, который был 25–30 лет назад. Ровно потому, что все равно есть четверо детей, есть разные отвлечения... Вы не можете все это выкинуть. Да, я могу запоминать большой объем информации, хотя память далеко не такая, как была раньше. Я все равно помню то, что мне нужно помнить, но ясно, что динамика этого воспроизведения – она далеко не такая... А во-вторых, это просто бороться со временем. Карлсен играет в другие шахматы. Это другое. То, что он выучил, то, что у него уже в пальцах, – я никогда это не получу. Да, в какой-то отдельной партии, если мы будем играть в блиц-матч и я подготовлюсь, я пару раз могу его зацепить, в принципе. Но совершенно очевидно, что это улица с односторонним движением", – сказал Каспаров.

13-й чемпион мира по шахматам отметил, что современные шахматисты не должны прилагать большие усилия, "чтобы найти решения, которые уже стали частью современных шахмат", но для него это может оказаться напряжением.

"Да, я знаю, как расставить фигуры, но чего-то всегда будет не хватать. И я смотрю на это очень спокойно... Если сложится (я все-таки и тактику вижу, куда фигуру поставить), я разберусь и смогу обыграть любого шахматиста. Но это будет момент просветления, когда, действительно, звезды станут правильно. А так, в целом, повторяю: я все-таки на сегодняшний день любитель", – отметил Каспаров.

"Может быть, когда-нибудь решитесь и сыграете с Карлсеном – и выиграете у него. И мы будем рады", – возразил ему Гордон.

"Нет, все-таки давайте оставаться реалистами. У меня шансов выиграть у Магнуса гораздо меньше, чем у России – вернуться к демократии", – ответил Каспаров.

Интервью с Каспаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube