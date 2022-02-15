ГОРДОН
 
 
СПОРТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: У меня шансов выиграть у Магнуса Карлсена гораздо меньше, чем у России – вернуться к демократии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Каспаров: У меня энергии много, но мозг на самом деле устроен по-другому. Я не могу его выключить
Каспаров: У меня энергии много, но мозг на самом деле устроен по-другому. Я не могу его выключить
Фото: EPA

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в современных шахматах нет равных норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену, который доминирует в этом виде спорта более 10 лет. Такое мнение Каспаров высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Магнус доминирует в шахматах уже... Хотя чемпион мира он девять лет, в 2013 году он стал чемпионом мира, но реально он доминирует в шахматах уже больше 10 лет. Сегодняшние шахматы – это во многом шахматы Магнуса. Они другие, кстати, совершенно. Сегодня все-таки шахматы связаны с компьютерами. На самом деле это другая игра. Понятно: правила те же самые, но способ подготовки вообще к ведению партии, выбору дебютов кардинально изменился. И здесь Магнус явно превосходит всех остальных из своего поколения шахматистов", – сказал Каспаров, который в 2005 году завершил профессиональную карьеру. 

Он рассказал, что в 2009–2010 годах занимался с Карлсеном и наблюдал за его работой. 

"Как я помню во время работы с ним, он всегда был в состоянии абстрагироваться от компьютера. На самом деле он не становился заложником того, что он видел на экране. Это очень важный момент. Потому что многие шахматисты – у них просто глаза в экран... Магнус всегда имел своего рода прокладку между собой и машиной. Он смотрел на экран, но тем не менее пытался как бы вот все это трансформировать через себя. И это, мне кажется, огромное преимущество – его способность чувствовать нюансы... Машина помогает их развить, но он всегда находил самые интересные, прагматичные решения именно для современных шахмат", – сказал Каспаров. 

Он отметил, что выбор дебютов в шахматных партиях у Карлсена "практически идеален". 

"Сейчас был матч на первенство мира с [российским гроссмейстером] Яном Непомнящим. Я думаю, что во многом убедительная победа Магнуса – это идеальный подбор его дебютов и нейтрализация, насколько я представляю, очень хорошей подготовки Непомнящего", – сказал 13-й чемпион мира по шахматам. 

Каспаров считает, что Карлсен знает о шахматах гораздо больше, чем выдающиеся шахматисты XX века. 

"Новые поколения [шахматистов] всегда приходят как бы на плечах титанов прошлого. И поэтому, действительно, они знают много, – отметил Каспаров. – Понятно, что Карлсен знает гораздо больше о шахматах, чем, скажем, [советский и российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий] Карпов, [советский и швейцарский шахматист, претендент на звание чемпиона мира Виктор] Корчной, [американский шахматист, 11-й чемпион мира по шахматам Роберт] Фишер вместе взятые. Ровно потому, что он позже [пришел] – он учился на этих партиях. Он учился, он перенимал все от великих". 

Каспаров сказал, что сегодня он не смог бы сыграть на равных с Карлсеном. 

"Вы не можете вернуть время. Это не потому, что... У меня энергии много, но мозг на самом деле устроен по-другому. Я не могу его выключить. Это не компьютерная сеть, которая может стереть что-то. Мозг перенапряжен. У меня даже близко не может быть такого уровня концентрации, который был 2530 лет назад. Ровно потому, что все равно есть четверо детей, есть разные отвлечения... Вы не можете все это выкинуть. Да, я могу запоминать большой объем информации, хотя память далеко не такая, как была раньше. Я все равно помню то, что мне нужно помнить, но ясно, что динамика этого воспроизведения – она далеко не такая... А во-вторых, это просто бороться со временем. Карлсен играет в другие шахматы. Это другое. То, что он выучил, то, что у него уже в пальцах, – я никогда это не получу. Да, в какой-то отдельной партии, если мы будем играть в блиц-матч и я подготовлюсь, я пару раз могу его зацепить, в принципе. Но совершенно очевидно, что это улица с односторонним движением", – сказал Каспаров.

13-й чемпион мира по шахматам отметил, что современные шахматисты не должны прилагать большие усилия, "чтобы найти решения, которые уже стали частью современных шахмат", но для него это может оказаться напряжением. 

"Да, я знаю, как расставить фигуры, но чего-то всегда будет не хватать. И я смотрю на это очень спокойно... Если сложится (я все-таки и тактику вижу, куда фигуру поставить), я разберусь и смогу обыграть любого шахматиста. Но это будет момент просветления, когда, действительно, звезды станут правильно. А так, в целом, повторяю: я все-таки на сегодняшний день любитель", – отметил Каспаров. 

"Может быть, когда-нибудь решитесь и сыграете с Карлсеном – и выиграете у него. И мы будем рады", – возразил ему Гордон. 

"Нет, все-таки давайте оставаться реалистами. У меня шансов выиграть у Магнуса гораздо меньше, чем у России – вернуться к демократии", – ответил Каспаров. 

Интервью с Каспаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Чемпиона мира по шахматам определяют раз в два года.  Действующий, 16-й, чемпион мира – 31-летний Карлсен. Он подтверждал это звание четыре раза. Больше в матчах за титул чемпиона мира побеждали только два шахматиста: немец Эмануил Ласкер и Каспаров. Они были шестикратными чемпионами мира.

С 2011 года Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации.

В 2013 году журнал Time включил норвежского шахматиста в список "100 самых влиятельных людей мира". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, шахматы, Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Виктор Корчной, Магнус Карлсен, чемпионат мира по шахматам
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
  Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
  Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (132671)
2
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (38300)
3
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (37958)
4
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (26075)
5
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (21212)
6
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (19260)
7
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем (19230)
8
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса (18971)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS