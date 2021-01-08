У киевского "Динамо" будет собственная криптовалюта

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) привлек блокчейн-компанию Moonwalk для разработки внутренней криптовалюты для болельщиков, за цифровые токены можно будет приобрести товары и услуги клуба. О сотрудничестве между клубом и блокчейн-платформой сообщает сайт компании.
Ожидается, что новая цифровая экосистема будет способствовать лучшему взаимодействию клуба с фанатами. "Динамо" сможет увеличить доходы в условиях пандемии коронавируса и привлечь болельщиков с помощью фирменного цифрового токена.
Фанаты команды смогут зарабатывать цифровые токены за совершаемые ими "социальные действия", прогнозируя результаты матчей или благодаря активностям в социальных сетях. Используя токены, можно будет присоединиться к VIP-мероприятиям команды, со скидкой приобрести на стадионе "Динамо" товары с клубной символикой или же получить доступ к клубным товарам, расчет за которые возможен только цифровыми токенами.
Цифровая экосистема также будет интегрирована с системой мобильных платежей, чтобы фанаты могли зарабатывать и осуществлять платежи цифровыми токенами как онлайн, так и офлайн.
Сообщается, что, кроме болельщиков, к новой экосистеме также будут привлечены спонсоры и партнеры клуба.
Professional Soccer Team, Dynamo Kyiv, Chooses Moonwalk to Develop its New Digital Economy by @moonwalk_com https://t.co/UJV6lfsTJq#Token #Rewards #DigitalEconomy— Moonwalk (@moonwalk_com) January 5, 2021