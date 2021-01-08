У киевского "Динамо" будет собственная криптовалюта

Лидер украинской Премьер-лиги футбольный клуб "Динамо" (Киев) создает собственную криптовалюту, ее запуск планируется в начале 2021 года.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) привлек блокчейн-компанию Moonwalk для разработки внутренней криптовалюты для болельщиков, за цифровые токены можно будет приобрести товары и услуги клуба. О сотрудничестве между клубом и блокчейн-платформой сообщает сайт компании.

Ожидается, что новая цифровая экосистема будет способствовать лучшему взаимодействию клуба с фанатами. "Динамо" сможет увеличить доходы в условиях пандемии коронавируса и привлечь болельщиков с помощью фирменного цифрового токена.

Фанаты команды смогут зарабатывать цифровые токены за совершаемые ими "социальные действия", прогнозируя результаты матчей или благодаря активностям в социальных сетях. Используя токены, можно будет присоединиться к VIP-мероприятиям команды, со скидкой приобрести на стадионе "Динамо" товары с клубной символикой или же получить доступ к клубным товарам, расчет за которые возможен только цифровыми токенами.

Цифровая экосистема также будет интегрирована с системой мобильных платежей, чтобы фанаты могли зарабатывать и осуществлять платежи цифровыми токенами как онлайн, так и офлайн.

Сообщается, что, кроме болельщиков, к новой экосистеме также будут привлечены спонсоры и партнеры клуба.