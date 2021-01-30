Киевское "Динамо" хочет первым в Восточной Европе выпустить фан-токены на блокчейн-платформе

После запуска программы лояльности фанаты киевского футбольного клуба "Динамо" смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены своей активностью.

Киевский футбольный клуб "Динамо" объявил о сотрудничестве с блокчейн-компанией Moonwalk (базируется в Нью-Йорке и Лондоне) с целью создания современной и удобной программы лояльности для болельщиков. Об этом говорится в релизе футбольного клуба, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

После запуска этой программы фанаты команды смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены своей активностью.

"Получать фан-токены (не просто фишки, а цифровые коды, защищенные от подделок) можно, будучи активным на страницах "Динамо" в соцсетях, участвуя в различных опросах и челленджах. А тратить – на эксклюзивные изделия, изготовленные именно для владельцев токенов, раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его легендарными игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с футболистами и тренерами, индивидуальные экскурсии по стадиону "Динамо" и другие", – сообщили в клубе.

Клуб собирается привлечь к программе своих спонсоров и партнеров, поэтому владельцы фан-токенов смогут обменять их на скидки от фирм, которые сотрудничают с "Динамо".

"Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Атлетико" (Мадрид), "Рома", "Галатасарай". Эти известные футбольные клубы уже имеют опыт токенизации, и это , соответственно, уже создание новой, цифровой системы взаимодействия с болельщиками. Скоро к ним присоединится киевское "Динамо" – и станет первым в Украине не только футбольным, но и вообще спортивным клубом, который запустит фан-токены на блокчейн-платформе и даст старт такому явлению, как диджитализация украинского спорта", – говорится в релизе "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис активно работает над тем, чтобы направления деятельности клуба были современными, интересными для зрителей и эффективными для команды, подчеркнул первый вице-президент клуба Виталий Сивков.

"В его [Суркиса] поле зрения попали темы диджитализации и токенизации, над которыми мы начали работать. За последние годы около 70% билетов на футбольные матчи реализуется в режиме онлайн, и для посещения стадиона уже не нужен бумажный билет. Это пример того, как инновации входят в нашу жизнь и становятся базой для того, чтобы мы двигались дальше", – уточнил он.

Над процессом токенизации в "Динамо" будет работать специально созданный департамент по вопросам инноваций. Его возглавил украинский бизнесмен, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.

"Я согласился стать вице-президентом киевского "Динамо" для того, чтобы помочь клубу занять ведущие позиции в мире инноваций и новых технологий... Абсолютно закономерно, что блокчейн пришел в футбол. Этот вид спорта объединяет 3,5 млрд болельщиков на всех континентах. Киевское "Динамо" будет первым клубом в Украине, первым во всей Восточной Европе и войдет в первую десятку европейских клубов, которые введут токенизацию", – пояснил бизнесмен.

Выпустить токены динамовцы хотят до начала нового сезона. Как назвать новый цифровой продукт, в клубе пока не решили. Вполне вероятно, что название выберут именно болельщики.

"Если Григорий и Игорь Суркисы не будут против, я куплю первый токен и подарю своему 91-летнему отцу. Он не просто болельщик – он всю свою жизнь просто фанат киевского "Динамо", – сказал Гинзбург.

"Динамо" лидирует в украинской Премьер-лиге сезона 2020/2021.