ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Киевское "Динамо" хочет первым в Восточной Европе выпустить фан-токены на блокчейн-платформе

После запуска программы лояльности фанаты киевского футбольного клуба "Динамо" смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены своей активностью.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фанаты "Динамо" смогут получать фан-токены
Фанаты "Динамо" смогут получать фан-токены
Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook

Киевский футбольный клуб "Динамо" объявил о сотрудничестве с блокчейн-компанией Moonwalk (базируется в Нью-Йорке и Лондоне) с целью создания современной и удобной программы лояльности для болельщиков. Об этом говорится в релизе футбольного клуба, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

После запуска этой программы фанаты команды смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены своей активностью.

"Получать фан-токены (не просто фишки, а цифровые коды, защищенные от подделок) можно, будучи активным на страницах "Динамо" в соцсетях, участвуя в различных опросах и челленджах. А тратить – на эксклюзивные изделия, изготовленные именно для владельцев токенов, раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его легендарными игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с футболистами и тренерами, индивидуальные экскурсии по стадиону "Динамо" и другие", – сообщили в клубе.

Клуб собирается привлечь к программе своих спонсоров и партнеров, поэтому владельцы фан-токенов смогут обменять их на скидки от фирм, которые сотрудничают с "Динамо".

"Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Атлетико" (Мадрид), "Рома", "Галатасарай". Эти известные футбольные клубы уже имеют опыт токенизации, и это , соответственно, уже создание новой, цифровой системы взаимодействия с болельщиками. Скоро к ним присоединится киевское "Динамо" – и станет первым в Украине не только футбольным, но и вообще спортивным клубом, который запустит фан-токены на блокчейн-платформе и даст старт такому явлению, как диджитализация украинского спорта", – говорится в релизе "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис активно работает над тем, чтобы направления деятельности клуба были современными, интересными для зрителей и эффективными для команды, подчеркнул первый вице-президент клуба Виталий Сивков.

"В его [Суркиса] поле зрения попали темы диджитализации и токенизации, над которыми мы начали работать. За последние годы около 70% билетов на футбольные матчи реализуется в режиме онлайн, и для посещения стадиона уже не нужен бумажный билет. Это пример того, как инновации входят в нашу жизнь и становятся базой для того, чтобы мы двигались дальше", – уточнил он.

Над процессом токенизации в "Динамо" будет работать специально созданный департамент по вопросам инноваций. Его возглавил украинский бизнесмен, президент Федерации робототехники Украины Марк Гинзбург.

"Я согласился стать вице-президентом киевского "Динамо" для того, чтобы помочь клубу занять ведущие позиции в мире инноваций и новых технологий... Абсолютно закономерно, что блокчейн пришел в футбол. Этот вид спорта объединяет 3,5 млрд болельщиков на всех континентах. Киевское "Динамо" будет первым клубом в Украине, первым во всей Восточной Европе и войдет в первую десятку европейских клубов, которые введут токенизацию", – пояснил бизнесмен.

Выпустить токены динамовцы хотят до начала нового сезона. Как назвать новый цифровой продукт, в клубе пока не решили. Вполне вероятно, что название выберут именно болельщики.

"Если Григорий и Игорь Суркисы не будут против, я куплю первый токен и подарю своему 91-летнему отцу. Он не просто болельщик – он всю свою жизнь просто фанат киевского "Динамо", – сказал Гинзбург.

"Динамо" лидирует в украинской Премьер-лиге сезона 2020/2021.

Теги: футбол, спорт, Динамо Киев, Игорь Суркис, Нью-Йорк, технологии, активы, криптовалюта, Марк Гинзбург, блокчейн, диджитализация, челлендж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
Кекелия показала девятимесячного сына
Кекелия показала девятимесячного сына
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Названы дата и место прощания с Лановым
Названы дата и место прощания с Лановым
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
Кухар снялась в "голом" купальнике
Кухар снялась в "голом" купальнике
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS