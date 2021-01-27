"Динамо" оплатит лечение мальчика, которого обстреляли в Тернополе во время катания на санках

Президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис встретился с отцом 11-летнего Максима Капустяника, который 21 января в Тернополе пострадал от выстрелов из охотничьего ружья. Сейчас мальчик находится в реанимации.

Футбольный клуб "Динамо" оплатит лечение 11-летнего Максима Капустяника, который 21 января в Тернополе пострадал от выстрелов из охотничьего ружья. Об этом пресс-служба футбольного клуба проинформировала 27 января.

Президент клуба Игорь Суркис встретился с отцом мальчика Ярославом Капустяником.

"Я был знаком с отцом мальчика. [...] У меня был его телефон, и я позвонил ему с предложением возложить на клуб все финансовые затраты. Мы берем на себя полностью расходы по лечению в "Охматдете", а после того как Максима выпишут, он пройдет курс реабилитации на нашей базе в Вите-Литовской под контролем клубных врачей", – рассказал Суркис, отметив, что раньше встречался с отцом ребенка во Львове.

По словам Суркиса, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и другие футболисты хотели навестить мальчика в больнице, но из-за тяжелого состояния ребенка и карантина их к нему не пустили.

"Думаю, мы это наверстаем, и после возвращения команды из Турции он обязательно встретится с динамовцами", – добавил он. Суркис передал ребенку полный комплект экипировки "Динамо".

В сюжете, который подготовили в пресс-службе клуба, говорится, что мальчик играет в тернопольской футбольной команде "Чемпион" и болеет за "Динамо".

11-летний Максим Капустяник 21 января во время катания на санках недалеко от школы №26 получил ожоги, которые были вызваны выстрелами из огнестрельного оружия.

Медики диагностировали у ребенка множественные ранения по всему телу. Вместе с Капустяником пострадал еще один ребенок – восьмилетний Максим Дубовик, сообщает Общественное. Дубовику осколок пробил щеку, ребенка прооперировали 22 января, он чувствует себя хорошо.

Капустяник находится в реанимационном отделении в больнице в Киеве, по словам отца, мальчику сделали две операции (одну в Тернополе, вторую – в Киеве), в ходе которых достали девять осколков дроби. Всего в теле ребенка более 40 частичек дроби, сказал он.

Правоохранители нашли у местного жителя охотничье ружье, которое стреляет патронами с дробью, его проверяют на причастность к преступлению. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1. ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

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