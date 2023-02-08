Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд и стал лучшим бомбардиром NBA в истории

Джеймс обошел по этому показателю центрового Карима Абдул-Джаббара, который большую часть своей карьеры также провел в "Лейкерс". Рекорд Абдул-Джаббара, завершившего карьеру в 1989 году с 38 387 очками, продержался 34 года.
За 10,9 секунды до конца третьей четверти матча против "Оклахомы" 38-летний Леброн пересек отметку 38 388 очков за карьеру, установив рекорд. Видео этого момента NBA разместила в YouTube. Всего в этом матче он набрал 38 очков, но не спас "Лейкерс" от поражения (130:133).
После исторического броска матч был прерван для проведения торжественной церемонии. Абдул-Джаббар тоже вышел на площадку, чтобы поздравить нового рекордсмена, сообщает NBA в Twitter. Джеймс заявил, что счастлив стоять рядом с легендой "Лейкерс", и попросил аплодировать экс-капитану стоя.
One photo, 76,777 points.— NBA (@NBA) February 8, 2023
All time greatness. #ScoringKing pic.twitter.com/EJdWZTQZe6
Леброн Джеймс дебютировал в NBA 20 лет назад в сезоне 2003/2004. В разное время он защищал цвета "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хитс", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/2019. Форвард стал чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020). Четырехкратный обладатель титула самого ценного игрока ассоциации по итогам сезона, 16 раз принимал участие в матчах всех звезд NBA.
В пятерку лучших бомбардиров NBA всех времен, кроме Джеймса и Абдул-Джаббара, входят Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).