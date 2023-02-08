Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд и стал лучшим бомбардиром NBA в истории

Джеймс обошел по этому показателю центрового Карима Абдул-Джаббара, который большую часть своей карьеры также провел в "Лейкерс". Рекорд Абдул-Джаббара, завершившего карьеру в 1989 году с 38 387 очками, продержался 34 года.

За 10,9 секунды до конца третьей четверти матча против "Оклахомы" 38-летний Леброн пересек отметку 38 388 очков за карьеру, установив рекорд. Видео этого момента NBA разместила в YouTube. Всего в этом матче он набрал 38 очков, но не спас "Лейкерс" от поражения (130:133).

ВИДЕО

Видео: NBA / YouTube

После исторического броска матч был прерван для проведения торжественной церемонии. Абдул-Джаббар тоже вышел на площадку, чтобы поздравить нового рекордсмена, сообщает NBA в Twitter. Джеймс заявил, что счастлив стоять рядом с легендой "Лейкерс", и попросил аплодировать экс-капитану стоя.