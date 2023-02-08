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Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд и стал лучшим бомбардиром NBA в истории

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Леброн установил новый "вечный" рекорд NBA по набранным очкам
Леброн установил новый "вечный" рекорд NBA по набранным очкам
Фото: EPA

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал лучшим игроком в истории Национальной баскетбольной Ассоциации (NBA) по количеству набранных очков – 38 390. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте ассоциации.

Джеймс обошел по этому показателю центрового Карима Абдул-Джаббара, который большую часть своей карьеры также провел в "Лейкерс". Рекорд Абдул-Джаббара, завершившего карьеру в 1989 году с 38 387 очками, продержался 34 года.

За 10,9 секунды до конца третьей четверти матча против "Оклахомы" 38-летний Леброн пересек отметку 38 388 очков за карьеру, установив рекорд. Видео этого момента NBA разместила в YouTube. Всего в этом матче он набрал 38 очков, но не спас "Лейкерс" от поражения (130:133).

ВИДЕО
Видео: NBA / YouTube

После исторического броска матч был прерван для проведения торжественной церемонии. Абдул-Джаббар тоже вышел на площадку, чтобы поздравить нового рекордсмена, сообщает NBA в Twitter. Джеймс заявил, что счастлив стоять рядом с легендой "Лейкерс", и попросил аплодировать экс-капитану стоя.

Контекст:

Леброн Джеймс дебютировал в NBA 20 лет назад в сезоне 2003/2004. В разное время он защищал цвета "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хитс", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/2019. Форвард стал чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020). Четырехкратный обладатель титула самого ценного игрока ассоциации по итогам сезона, 16 раз принимал участие в матчах всех звезд NBA.

В пятерку лучших бомбардиров NBA всех времен, кроме Джеймса и Абдул-Джаббара, входят Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

Теги: баскетбол, рекорд, Лос-Анджелес, история, карьера, звезда, Коби Брайант, NBA, Оклахома, форвард, Леброн Джеймс
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