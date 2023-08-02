Легенда киевского "Динамо" Буряк: Недоразумения с Лобановским случались. Как-то целый год не разговаривали

Буряк (на фото) о недоразумениях с Лобановским: Люди просто гадость сделали Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В ходе интервью он подчеркнул, что многим обязан Лобановскому.

"Все, что я... Это своей головой, своими ногами, благодаря гениальным партнерам по команде, гениальному тренеру. Какие-то недоразумения были. Мы год не разговаривали. Люди просто гадость сделали. [С кем не разговаривали?]. С Лобановским. Мы поссорились, я уходил..." – рассказал Буряк.

Он добавил, что это произошло в 1984 году, "и это сделали люди, как у нас всегда: есть плохие, есть хорошие".

"Интриги состроили, да?" – уточнил Гордон.

Футболист ответил утвердительно.

"Какую-то информацию ему дали, не совсем нормальную, что мы хотим с [Олегом] Блохиным его снять с работы... Кто мог вообще подумать об этом?! Когда это все делалось, когда он был здесь... Вы не понимаете… Здесь у него кабинет был. Туда попасть – это, я не знаю…" – поделился воспоминаниями Буряк.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube