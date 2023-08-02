Легенда киевского "Динамо" Буряк: Недоразумения с Лобановским случались. Как-то целый год не разговаривали

В ходе интервью он подчеркнул, что многим обязан Лобановскому.
"Все, что я... Это своей головой, своими ногами, благодаря гениальным партнерам по команде, гениальному тренеру. Какие-то недоразумения были. Мы год не разговаривали. Люди просто гадость сделали. [С кем не разговаривали?]. С Лобановским. Мы поссорились, я уходил..." – рассказал Буряк.
Он добавил, что это произошло в 1984 году, "и это сделали люди, как у нас всегда: есть плохие, есть хорошие".
"Интриги состроили, да?" – уточнил Гордон.
Футболист ответил утвердительно.
"Какую-то информацию ему дали, не совсем нормальную, что мы хотим с [Олегом] Блохиным его снять с работы... Кто мог вообще подумать об этом?! Когда это все делалось, когда он был здесь... Вы не понимаете… Здесь у него кабинет был. Туда попасть – это, я не знаю…" – поделился воспоминаниями Буряк.
Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью
Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.
В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы КПТ-85 и "Ван Па" (в финских команда он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.
Тренерскую квалификацию получил в Университете Эвансвилла в США. В 1993 году вернулся в Украину. В разные годы тренировал "Ниву" (Тернополь), "Черноморец", "Арсенал" (Тула, Россия), "Динамо" (Киев) и "Александрию". С 1996-го по 2000 год входил в тренерский штаб сборной Украины, а в 2002–2003 годах возглавлял его.
Как игрок Буряк был пятикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Буряк в составе сборной СССР стал бронзовым призером.