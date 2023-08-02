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Легенда киевского "Динамо" Буряк: Недоразумения с Лобановским случались. Как-то целый год не разговаривали

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Буряк (на фото) о недоразумениях с Лобановским: Люди просто гадость сделали
Буряк (на фото) о недоразумениях с Лобановским: Люди просто гадость сделали
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Из-за чужих интриг легендарный игрок "Динамо", "Черноморца" и "Металлиста", бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Леонид Буряк когда-то на протяжении года не разговаривал с тренировавшим в то время "Динамо" Валерием Лобановским. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В ходе интервью он подчеркнул, что многим обязан Лобановскому.

"Все, что я... Это своей головой, своими ногами, благодаря гениальным партнерам по команде, гениальному тренеру. Какие-то недоразумения были. Мы год не разговаривали. Люди просто гадость сделали. [С кем не разговаривали?]. С Лобановским. Мы поссорились, я уходил..." – рассказал Буряк. 

Он добавил, что это произошло в 1984 году, "и это сделали люди, как у нас всегда: есть плохие, есть хорошие".

"Интриги состроили, да?" – уточнил Гордон.

Футболист ответил утвердительно. 

"Какую-то информацию ему дали, не совсем нормальную, что мы хотим с [Олегом] Блохиным его снять с работы... Кто мог вообще подумать об этом?! Когда это все делалось, когда он был здесь... Вы не понимаете… Здесь у него кабинет был. Туда попасть – это, я не знаю…" – поделился воспоминаниями Буряк. 

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.

В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы КПТ-85 и "Ван Па" (в финских команда он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.

Тренерскую квалификацию получил в Университете Эвансвилла в США. В 1993 году вернулся в Украину. В разные годы тренировал "Ниву" (Тернополь), "Черноморец", "Арсенал" (Тула, Россия), "Динамо" (Киев) и "Александрию". С 1996-го по 2000 год входил в тренерский штаб сборной Украины, а в 2002–2003 годах возглавлял его.

Как игрок Буряк был пятикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Буряк в составе сборной СССР стал бронзовым призером.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Динамо Киев, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, футболист, тренер
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