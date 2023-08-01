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Легенда киевского “Динамо” Буряк: Перед уходом я сказал Лобановскому: “Вы в моей жизни громадную роль сыграли. Но вы поверили какому-то клерку, а людям, которые вас снимали с табуреток неоднократно, не поверили. До свидания, я ушел”

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Буряк отметил, что ушел из "Динамо" после слухов о якобы планируемом перевороте
Буряк отметил, что ушел из "Динамо" после слухов о якобы планируемом перевороте
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону легендарный игрок "Динамо", "Черноморца" и "Металлиста", бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Леонид Буряк рассказал, как уходил из киевского клуба, который тогда тренировал Валерий Лобановский.

Буряк подтвердил, что это произошло после того, как один из функционеров заявил Лобановскому, что он и Олег Блохин якобы "готовят переворот, хотят его сместить".

"Я сам решил [уйти]. Я не знал, что меня ждет. С уважением отнеслись – все. Я потерял еще раз семью. Все мои выходные были в поездах, в самолетах… Мне надо, как вы говорите, физиологические дела решить. Мне надо было семье деньги отдать, надо пойти продукты купить, надо детей куда-то отвести... Сейчас есть сомнительные вещи по нашим футболистам. Я говорю: "Вы никуда шага не делайте... Какие-то бонусы дадут – вы все оставите". Потому что дом есть дом, Киев есть Киев", – отметил он.

Футболист напомнил, "как Володя Мунтян заканчивал", что его не выпускали на поле.

"Я знаю, если Васильевич (Лобановский. – "ГОРДОН") что-то задумал... Были такие случаи, когда человека не ставил в состав. "Чего он не играет?" А этого человека выпустил за 10 минут. Он говорит: "Он с [игроком донецкого "Шахтера" Виталием] Старухиным не справляется". Где Старухин, а где Мунтян? Это просто профанация. Естественно, я пришел с ним на "Динамо" и сказал две вещи. Говорю: "Хочу уйти". Он мне сказал: "Ты не какой-то пупкин – тебе надо зайти в дом. Потому что дошла информация, что ты хочешь в московский "Спартак" уходить", – рассказал Буряк.

Он подтвердил, что его "50 раз" звал главный тренер "Спартака" Константин Бесков.

"Я говорю: "Как я?!" Ну это уже другой вопрос. "Давай через неделю встретимся". Это как раз время отпуска. Встретились. "Бери форму и езжай на сборы". Когда еще один Кубок кубков выиграли (1986 год. – "ГОРДОН"). Я говорю: "Васильевич, при всем, что я знаю, есть хороший пример – Мунтян. Я не хочу сгореть. Я переживаю, я готовлюсь. Я в порядке, вы знаете". Вы знаете, мне обидно… Были такие вещи в его и нашей жизни, когда он меня с Блохиным вызывал: "Вы когда-то будете тренерами, я надеюсь, и вы поймете. От этой игры у меня многое зависит"... "Если мы все это решаем, я работаю. Если нет, я стою на табуретке и кто-то сбивает ее". И мы выходили. Или Олег забивал, или я забивал. Он как ни в чем не бывало заходил в раздевалку… Ни страсти... Блохин мне говорил: "Как так можно? Он даже спасибо не сказал". Я ему говорю: "Я не хочу повторять эти ошибки". Но я бы никогда, при всей обиде… Я ему последнее сказал: "Вы в моей жизни громадную роль сыграли. Вы поверили какому-то клерку, функционеру. А людям, которые вас снимали с табуреток неоднократно, вы не поверили. Все, до свидания, я ушел", – отметил Буряк.

По его словам, тогда был период отпусков.

"Потом он позвонил. "Лежит форма, – говорит. – Бери билет, мы едем [на сборы]". Я говорю: "Нет", – подчеркнул Буряк.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.

В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы КПТ-85 и "Ван Па" (в финских команда он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.

Тренерскую квалификацию получил в Университете Эвансвилла в США. В 1993 году вернулся в Украину. В разные годы тренировал "Ниву" (Тернополь), "Черноморец", "Арсенал" (Тула, Россия), "Динамо" (Киев) и "Александрию". С 1996-го по 2000 год входил в тренерский штаб сборной Украины, а в 2002–2003 годах возглавлял его.

Как игрок Буряк был пятикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Буряк в составе сборной СССР стал бронзовым призером. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Динамо Киев, Олег Блохин, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, футболист, тренер
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