Легенда киевского “Динамо” Буряк: Перед уходом я сказал Лобановскому: “Вы в моей жизни громадную роль сыграли. Но вы поверили какому-то клерку, а людям, которые вас снимали с табуреток неоднократно, не поверили. До свидания, я ушел”

Буряк подтвердил, что это произошло после того, как один из функционеров заявил Лобановскому, что он и Олег Блохин якобы "готовят переворот, хотят его сместить".

"Я сам решил [уйти]. Я не знал, что меня ждет. С уважением отнеслись – все. Я потерял еще раз семью. Все мои выходные были в поездах, в самолетах… Мне надо, как вы говорите, физиологические дела решить. Мне надо было семье деньги отдать, надо пойти продукты купить, надо детей куда-то отвести... Сейчас есть сомнительные вещи по нашим футболистам. Я говорю: "Вы никуда шага не делайте... Какие-то бонусы дадут – вы все оставите". Потому что дом есть дом, Киев есть Киев", – отметил он.

Футболист напомнил, "как Володя Мунтян заканчивал", что его не выпускали на поле.

"Я знаю, если Васильевич (Лобановский. – "ГОРДОН") что-то задумал... Были такие случаи, когда человека не ставил в состав. "Чего он не играет?" А этого человека выпустил за 10 минут. Он говорит: "Он с [игроком донецкого "Шахтера" Виталием] Старухиным не справляется". Где Старухин, а где Мунтян? Это просто профанация. Естественно, я пришел с ним на "Динамо" и сказал две вещи. Говорю: "Хочу уйти". Он мне сказал: "Ты не какой-то пупкин – тебе надо зайти в дом. Потому что дошла информация, что ты хочешь в московский "Спартак" уходить", – рассказал Буряк.

Он подтвердил, что его "50 раз" звал главный тренер "Спартака" Константин Бесков.

"Я говорю: "Как я?!" Ну это уже другой вопрос. "Давай через неделю встретимся". Это как раз время отпуска. Встретились. "Бери форму и езжай на сборы". Когда еще один Кубок кубков выиграли (1986 год. – "ГОРДОН"). Я говорю: "Васильевич, при всем, что я знаю, есть хороший пример – Мунтян. Я не хочу сгореть. Я переживаю, я готовлюсь. Я в порядке, вы знаете". Вы знаете, мне обидно… Были такие вещи в его и нашей жизни, когда он меня с Блохиным вызывал: "Вы когда-то будете тренерами, я надеюсь, и вы поймете. От этой игры у меня многое зависит"... "Если мы все это решаем, я работаю. Если нет, я стою на табуретке и кто-то сбивает ее". И мы выходили. Или Олег забивал, или я забивал. Он как ни в чем не бывало заходил в раздевалку… Ни страсти... Блохин мне говорил: "Как так можно? Он даже спасибо не сказал". Я ему говорю: "Я не хочу повторять эти ошибки". Но я бы никогда, при всей обиде… Я ему последнее сказал: "Вы в моей жизни громадную роль сыграли. Вы поверили какому-то клерку, функционеру. А людям, которые вас снимали с табуреток неоднократно, вы не поверили. Все, до свидания, я ушел", – отметил Буряк.

По его словам, тогда был период отпусков.

"Потом он позвонил. "Лежит форма, – говорит. – Бери билет, мы едем [на сборы]". Я говорю: "Нет", – подчеркнул Буряк.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

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