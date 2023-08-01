Легенда киевского “Динамо” Буряк: Ко мне в Одессу часто прилетали из московского ЦСКА… Знакомый предупредил: "Ты не шути, тебя арестуют и отправят в Москву". Так оно и случилось

"Начиная от киевского "Динамо", "Спартака", "Динамо" московского, "Зенита" – все клубы высшей лиги приглашали. Только я любил киевское "Динамо". Я не представлял, что это так близко – 400 км... Уже будучи игроком сборной, первый меня пригласил Валерий Васильевич Лобановский в "Днепр". [...] Я ему честно и сказал: если я уйду из "Черноморца", то только в киевское "Динамо", – отметил Буряк.
Он подтвердил, что это было в 1973 году.
"Прилетали часто из ЦСКА… Армия, машины, чтобы его арестовать, и спецнаряд сделали там. И я понял, что эта ситуация мне не нравится. И у меня был человек, начальник армейского... В Одессе тоже был ЦСКА. Он был в курсе дела. Он мне сказал: "Ты не шути, потому что все плохо кончится, тебя арестуют и отправят в Москву". Так оно и было", – сообщил футболист.
Он описал, как пришел домой, а в дверь после полуночи постучали.
"Мама пришла ко мне в комнату, говорит: "Солдаты и милиция стоят". Ну что делать? Я сел в шкаф и сбросил вещи, которые висели, на себя... Зашли, маму начали стращать, что "мы его посадим". "У меня семья, а я должен его ловить..." После этого случая мне сказали, что надо выехать в Николаев. В Николаеве сел на поезд и приехал в Киев. И фактически все уже было предрешено. [Украинский полузащитник] Андрей Андреевич Биба приехал. [Российский вратарь] Лев Иванович Яшин был у мамы. Многие приезжали, разговаривали. Мама мне говорит: "Ты знаешь, сынок, этот человек, – на Бибу говорит, – как-то располагает...". И мы все это обговорили, решили. И привезли меня сюда [в Киев]", – объяснил Буряк.
По его словам, тогда в столицу Украины приезжал заместитель министра внутренних дел Советского Союза.
"Сделали встречу. Говорит: "Что я тебе могу сказать? Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – мы съедим тебя, как буряк". Я ему: "Ну, спасибо", – рассказал Буряк.
Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью
"Динамо" – спортивное общество, созданное в рамках правоохранительной системы.
ЦСКА – армейский футбольный клуб.
Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.
В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы КПТ-85 и "Ван Па" (в финских командах он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.