Легенда киевского “Динамо” Буряк: У меня сестра умерла в Одессе. Надо уехать, а нам со “Спартаком” играть. Я говорю: “Васильевич, такое дело. Сестра умерла“. – “А чем ты поможешь? Уже ничем. Мы все передадим, организуем. Иди, тренируйся”

"Тренером... Как он мог пошутить и как он разбирался во всем этом. Он все мог расставить в две секунды… Но он одно знал: футбол. У меня сестра умерла в Одессе. Мне надо было уехать. А мы со "Спартаком" играли. Надо было уехать в Одессу, похороны помочь организовать, какие-то деньги привезти. И я пришел и говорю: "Васильевич, такое дело". Он на меня смотрит: "Чем ты поможешь?" Я говорю: "Сестра умерла". – "Уже ничем не поможешь. Какие деньги? Мы все передадим, все организуем", – рассказал Буряк.

Он подчеркнул, что Лобановский был также "очень сильным мотиватором".

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

Лобановский тренировал "Динамо" с 1973-го по 1982 год, с 1984-го по 1990-й и с 1996-го по 2002-й (в этот год он умер).

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube