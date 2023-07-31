Легенда киевского “Динамо” Буряк: У меня сестра умерла в Одессе. Надо уехать, а нам со “Спартаком” играть. Я говорю: “Васильевич, такое дело. Сестра умерла“. – “А чем ты поможешь? Уже ничем. Мы все передадим, организуем. Иди, тренируйся”

"Тренером... Как он мог пошутить и как он разбирался во всем этом. Он все мог расставить в две секунды… Но он одно знал: футбол. У меня сестра умерла в Одессе. Мне надо было уехать. А мы со "Спартаком" играли. Надо было уехать в Одессу, похороны помочь организовать, какие-то деньги привезти. И я пришел и говорю: "Васильевич, такое дело". Он на меня смотрит: "Чем ты поможешь?" Я говорю: "Сестра умерла". – "Уже ничем не поможешь. Какие деньги? Мы все передадим, все организуем", – рассказал Буряк.
Он подчеркнул, что Лобановский был также "очень сильным мотиватором".
Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью
Лобановский тренировал "Динамо" с 1973-го по 1982 год, с 1984-го по 1990-й и с 1996-го по 2002-й (в этот год он умер).
Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.
В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы "КПТ-85" и "Ван Па" (в финских командах он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.
Тренерскую квалификацию получил в Университета Эвансвилла в США. В 1993 году вернулся в Украину. В разные годы тренировал "Ниву" (Тернополь), "Черноморец", "Арсенал" (Тула, Россия), "Динамо" (Киев) и "Александрию". С 1996-го по 2000 год входил в тренерский штаб сборной Украины, а в 2002–2003 годах возглавлял его.
Как игрок Буряк был пятикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Буряк в составе сборной СССР стал бронзовым призером.