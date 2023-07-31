Легенда киевского “Динамо” Буряк: В “Динамо” было очень сложно. Были тесты на выносливость у Лобановского, тест Купера, пять по 60. После нас люди умирали. Каладзе в обморок падал

"Я для себя решил, что или останусь в Одессе играть, или буду играть в киевском "Динамо". Армия меня подтолкнула, и я оказался в киевском "Динамо". Было очень сложно... Были тесты на выносливость у Лобановского", – сказал он.
По словам Буряка, были в том числе тесты Купера (общее название тестов на физическую подготовку, созданных в 1968 году американцем Кеннетом Купером для армии США. Наиболее известная разновидность – 12-минутный бег, на основе которого делается вывод о степени подготовки).
"И [тесты] Купера, и пять [забегов] по 60 [минут]. В общем, много [тестов]. Умирали люди уже после нас. И [грузинский футболист Каха] Каладзе в обморок падал", – отметил Буряк.
Он подтвердил, что "рвал желчью" российский футболист Евгений Ловчев.
"В принципе, это все сводилось к тому... Есть гениальные футболисты. Андрей Шевченко – гениальный футболист. Он генетически очень здоровый человек", – обратил внимание Буряк.
Он считает, что у Лобановского были "очень здоровые" футболисты.
Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью
Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.
В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы "КПТ-85" и "Ван Па" (в финских команда он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.
Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и Украины. Он много лет был наставником киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА. Эта организация включила его в десятку лучших тренеров всех времен.
Лобановский ушел из жизни 13 августа 2002 года.