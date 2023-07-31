Легенда киевского “Динамо” Буряк: В “Динамо” было очень сложно. Были тесты на выносливость у Лобановского, тест Купера, пять по 60. После нас люди умирали. Каладзе в обморок падал

Буряк считает, что у Лобановского были "очень здоровые" футболисты Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я для себя решил, что или останусь в Одессе играть, или буду играть в киевском "Динамо". Армия меня подтолкнула, и я оказался в киевском "Динамо". Было очень сложно... Были тесты на выносливость у Лобановского", – сказал он.

По словам Буряка, были в том числе тесты Купера (общее название тестов на физическую подготовку, созданных в 1968 году американцем Кеннетом Купером для армии США. Наиболее известная разновидность – 12-минутный бег, на основе которого делается вывод о степени подготовки).

"И [тесты] Купера, и пять [забегов] по 60 [минут]. В общем, много [тестов]. Умирали люди уже после нас. И [грузинский футболист Каха] Каладзе в обморок падал", – отметил Буряк.

Он подтвердил, что "рвал желчью" российский футболист Евгений Ловчев.

"В принципе, это все сводилось к тому... Есть гениальные футболисты. Андрей Шевченко – гениальный футболист. Он генетически очень здоровый человек", – обратил внимание Буряк.

Он считает, что у Лобановского были "очень здоровые" футболисты.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube