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Легенда киевского “Динамо” Буряк: В “Динамо” было очень сложно. Были тесты на выносливость у Лобановского, тест Купера, пять по 60. После нас люди умирали. Каладзе в обморок падал

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Буряк считает, что у Лобановского были "очень здоровые" футболисты
Буряк считает, что у Лобановского были "очень здоровые" футболисты
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

У Валерия Лобановского, который тренировал киевское "Динамо", были тесты футболистов на выносливость. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил легендарный игрок "Динамо", "Черноморца" и "Металлиста", бывший главный тренер национальной сборной Украины Леонид Буряк.

"Я для себя решил, что или останусь в Одессе играть, или буду играть в киевском "Динамо". Армия меня подтолкнула, и я оказался в киевском "Динамо". Было очень сложно... Были тесты на выносливость у Лобановского", – сказал он.

По словам Буряка, были в том числе тесты Купера (общее название тестов на физическую подготовку, созданных в 1968 году американцем Кеннетом Купером для армии США. Наиболее известная разновидность – 12-минутный бег, на основе которого делается вывод о степени подготовки).

"И [тесты] Купера, и пять [забегов] по 60 [минут]. В общем, много [тестов]. Умирали люди уже после нас. И [грузинский футболист Каха] Каладзе в обморок падал", – отметил Буряк.

Он подтвердил, что "рвал желчью" российский футболист Евгений Ловчев.

"В принципе, это все сводилось к тому... Есть гениальные футболисты. Андрей Шевченко – гениальный футболист. Он генетически очень здоровый человек", – обратил внимание Буряк.

Он считает, что у Лобановского были "очень здоровые" футболисты.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Буряк родился в 1953 году в Одессе. Был воспитанником детской команды одесского завода "Продмаш" и одесской футбольной школы №6. Футбольную карьеру начал в местном "Черноморце". Сперва выступал за дубль, а затем стал игроком основы. В 1971–1972 годах провел за одесситов 52 матча, забил девять голов.

В 1973 году перешел в киевское "Динамо". Быстро стал ведущим игроком команды. Играл за "Динамо" на протяжении 10 лет, но после провального сезона в 1984 году покинул клуб. Непродолжительное время выступал за московское "Торпедо", харьковский "Металлист", финские клубы "КПТ-85" и "Ван Па" (в финских команда он также руководил тренировочным процессом). Карьеру игрока закончил в 1990 году.

Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и Украины. Он много лет был наставником киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА. Эта организация включила его в десятку лучших тренеров всех времен.

Лобановский ушел из жизни 13 августа 2002 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, футболист, тренер
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