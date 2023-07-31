ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Легенда киевского “Динамо” Буряк: По мне война очень сильно ударила. Россияне нам рассказывали: “Мы братья...” – а потом такое сделали. Люди гибнут, дети гибнут. Во имя чего? Вы разберитесь у себя, чтобы туалеты были, газ был...

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Буряк отметил, что не ожидал российского вторжения в Украину
Буряк отметил, что не ожидал российского вторжения в Украину
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону легендарный игрок "Динамо", "Черноморца" и "Металлиста", бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Леонид Буряк рассказал о своем отношении к знакомым гражданам страны-агрессора России.

Журналист спросил, встречи с кем произвели на него серьезное впечатление.

"Это все неактуально. В тех событиях, которые сейчас есть, во время войны… Они рассказывали: "Мы братья..." По мне это очень сильно ударило. Как можно так говорить и это сделать? Чтобы люди гибли, дети гибли. Во имя чего? Вы хотите Советский Союз сделать? Уже никто не сделает. Вы разберитесь у себя, чтобы у вас туалеты были, газ был", – ответил Буряк.

Он подчеркнул, что "никогда в жизни" не мог предположить, что Россия развяжет войну против Украины.

"Есть люди, которые мне в укор это ставят… Были пьяницы-президенты, было все. Но более-менее они сделали. Ну как они могли? Человек с трибуны говорит: "Мы братья, мы должны объединиться, мы то и это сделаем". Это какой-то хамелеон. Я не понимаю всего этого. Политика – неблагодарная вещь. Говорят одно, а делают другое. Я вообще не понимаю, что нужно сделать, чтобы сюда стрелять ракетами и убивать людей. Мы на кого-то напали? Мы кого-то предали? Мы что-то сделали? И это гнетет каждый день", – объяснил Буряк.

По его словам, из-за происходящего переживает и он сам, и его жена, и его дети.

"Слава богу, все более-менее стало… Есть армия, есть люди, есть мотивация. Я одному человеку сказал: "Мы не армяне и не грузины. Вы не понимаете: это – Украина". Мы выигрывали за счет характера. "Динамо" – это специфическая команда. Если бы они зашли в Киев, здесь бы все в крови было... Это Украина", – подчеркнул Буряк.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, вторжение, Леонид Буряк, война России против Украины, россияне
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