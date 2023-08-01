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Легенда киевского “Динамо” Буряк: Летим из Тбилиси в Киев, Лобановский мне говорит: “Все, я крест ставлю на Блохине”

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Блохина (на фото) Буряк назвал гениальным футболистом
Блохина (на фото) Буряк назвал гениальным футболистом
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону легендарный игрок "Динамо", "Черноморца" и "Металлиста", бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Леонид Буряк рассказал, как уже покойный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский собирался выгнать из команды Олега Блохина.

"Мы играли в Тбилиси с "Динамо". [...] Шли очко в очко с [московским] "Спартаком". Много больных... Это та игра, где [Вадим] Евтушенко пяткой гол забил, и мы 4:0 выигрываем у Тбилиси... Утром зарядка. А Олег хромает. Он (Лобановский. – "ГОРДОН") меня останавливает: "Что с ним?" Я говорю: "Остановите его, спросите. Я откуда знаю, чего он хромает?" Он его остановил. Слово за слово. "Ты можешь играть?" А Олег же, знаете, специфический – нужен был подход... "Все будет нормально, я уверен", – отметил Буряк.

По его словам, Лобановский тогда вызвал на тот момент администратора киевского клуба Григория Спектора.

"Когда самолет на Киев? Билет взять и отправить его". [Блохина], да. Ну, улетает Олег. Мы выигрываем 4:0. В самолете летим. Они (тренеры. – "ГОРДОН") разливали водку в бутылки из-под лимонада и могли что-то себе позволить. Я проходил, возвращаюсь назад, а он мне начал: "Все, я крест ставлю на Блохине. Он то, он это". Я говорю: "Ну он придет – все образуется как-то", – вспомнил Буряк.

Он рассказал, что когда они тогда вернулись в Киев, Блохин встречал команду в аэропорту с цветами.

"Лобану… Смех, хи-хи, ха-ха... Он говорит: "Вот телеграмма – мне надо лететь в Прагу в сборную Европы". Ну и все, улетает. Тогда конфликт закончился. Но это неоднократно было. И при всей гениальности Блохина, и при всей гениальности футболистов, которые после него играли, они не Блохины. [...] Он просто гениальный футболист", – считает Буряк.

Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Блохин – один из лучших футболистов в истории советского футбола. В 1969–1988 годах он играл за киевское "Динамо". Всего за команду провел 585 матчей, забил 280 мячей, что является рекордным показателем. Также является рекордсменом по количеству матчей (432) и забитых мячей (211) в чемпионатах СССР. Блохин стал первым украинцем, который получил престижную футбольную награду "Золотой мяч" (1975). После Блохина только двое украинцев выигрывали этот почетный приз – Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

В 1990 году Блохин начал тренерскую карьеру. В 20032007-м и 20112012 годах он тренировал национальную сборную Украины, а в 20122014 годах был главным тренером киевского "Динамо".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Динамо Киев, Олег Блохин, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, футболист, тренер
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