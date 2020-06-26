"Ливерпуль" стал чемпионом Англии по футболу, не выходя на поле

Впервые после основания Английской премьер-лиги главный трофей достался "Ливерпулю". Он стал недосягаем после того, как "Челси" обыграл "Манчестер Сити".

25 июня определился чемпион Англии по футболу, им стал "Ливерпуль", которому даже не пришлось выходить на поле. Об этом сообщает сайт Английской премьер-лиги.

В заключительном матче 31-го тура "Челси" в Лондоне принимал "Манчестер Сити". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У "Челси" мячи забивали Кристиан Пулишич (36-я минута) и Виллиан (78-я, с 11-метрового). В составе гостей отличился Кевин де Брейне (55-я минута). Украинец из "Сити" Александр Зинченко вышел на замену при счете 1:1.

После поражения у клуба из Манчестера осталось 63 очка. У "Ливерпуля" сейчас 86 пунктов, таким образом, за семь туров до конца чемпионата он стал недосягаем для ближайшего конкурента.

Впервые после основания АПЛ (1992 год) "Ливерпуль" стал победителем розыгрыша. Всего у "красных" теперь 19 чемпионских титулов; предыдущий был завоеван в 1990 году – в старом Первом дивизионе. Больше побед в чемпионатах Англии только у "Манчестер Юнайтед" – 20.