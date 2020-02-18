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"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

После победы над "Челси" в 26-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до трех очков.

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"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" со счетом 2:0
"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" со счетом 2:0
Фото: EPA

17 февраля прошел поединок 26-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт АПЛ.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Голы: Марсьяль, 45, Магуайр, 66

В первом круге чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уже обыгрывал "Челси", тогда матч завершился со счетом 4:0.

После 26 туров чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 41 очко.

"Манчестер Юнайтед" находится на седьмой строчке, у команды 38 баллов. "Красные дьяволы" отстают от зона Лиги чемпионов на три очка.

Еще пять поединков 26-го тура чемпионата Англии прошли 14-го и 16 февраля. Результаты можно посмотреть по ссылке.

Теги: футбол, Англия, Манчестер Юнайтед, Челси, чемпионат Англии
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