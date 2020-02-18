"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

17 февраля прошел поединок 26-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт АПЛ.
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2
Голы: Марсьяль, 45, Магуайр, 66
В первом круге чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уже обыгрывал "Челси", тогда матч завершился со счетом 4:0.
После 26 туров чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 41 очко.
"Манчестер Юнайтед" находится на седьмой строчке, у команды 38 баллов. "Красные дьяволы" отстают от зона Лиги чемпионов на три очка.
Еще пять поединков 26-го тура чемпионата Англии прошли 14-го и 16 февраля. Результаты можно посмотреть по ссылке.