"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

После победы над "Челси" в 26-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до трех очков.

17 февраля прошел поединок 26-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт АПЛ.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Голы: Марсьяль, 45, Магуайр, 66

В первом круге чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уже обыгрывал "Челси", тогда матч завершился со счетом 4:0.

После 26 туров чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 41 очко.

"Манчестер Юнайтед" находится на седьмой строчке, у команды 38 баллов. "Красные дьяволы" отстают от зона Лиги чемпионов на три очка.

Еще пять поединков 26-го тура чемпионата Англии прошли 14-го и 16 февраля. Результаты можно посмотреть по ссылке.