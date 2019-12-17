Лучшим игроком 18-го тура УПЛ стал нападающий "Шахтера", лучшим тренером – наставник "Львова"

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в голосовании за звание лучшего игрока 18-го тура УПЛ обошел футболистов "Динамо" и "Зари", наставник ФК "Львов" Егише Меликян получил за свою работу 4,6 балла.

Лучшим игроком 18-го тура украинской Премьер-лиги признан украинский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, пишет официальный сайт УПЛ. Лучшим тренером стал наставник "Львова" армянин Егише Меликян, сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

По итогам голосования экспертного совета УПЛ Мораес опередил игроков "Динамо" Георгия Бущана и Виктора Цыганкова, а также футболиста "Зари" Богдана Леднева.

Меликян за свою работу в 18-м туре УПЛ получил оценку в 4,6 балла из пяти возможных.

В прошедшем туре ФК "Львов" под руководством Меликяна впервые за четыре матча одержал победу – над "Колосом" со счетом 3:2.

Мораес в игре против "Зари" забил первый гол "Шахтера" в матче, донецкая команда в итоге победила со счетом 2:1.

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