Луганская "Заря" проиграла второй матч в Лиге Европы

"Заря" (Луганск) на своем поле уступила португальской "Браге" со счетом 1:2.

Один мяч "Заря" забила в добавленное арбитром время Фото: ЕРА

Луганская "Заря" 29 октября проиграла во втором туре группового этапа Лиги Европы, передает "ГОРДОН".

Луганчане в Запорожье уступили португальской Браге со счетом 1:2.

В первом тайме украинский клуб пропустил два безответных мяча. После перерыва "Заря" контролировала ход поединка, однако реализовать свои моменты луганчане не смогли.

Уже в добавленное арбитром время Дмитрий Иванисения отквитал один мяч, однако избежать поражения луганчанам не удалось.

Поражение от "Браги" стало вторым для "Зари" в текущем розыгрыше Лиги Европы. В первом туре луганчане на выезде уступили английскому "Лестеру" (3:0).

После двух туров луганчане занимают третьей место в своей группе. Ни одного набранного очка также у греческого АЕКа, с которым "Заря" сыграет следующий матч. В параллельном поединке сойдутся лидеры группы "Лестер" и "Брага", у которых сейчас по шесть очков.