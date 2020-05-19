Игорь Суркис заявил, что пойдет навстречу "Шахтеру" и "Заре", если эти клубы решат проводить матчи в Киеве

Ориентировочной датой возобновления Украинской Премьер-лиги называют 30 мая. Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис считает, что доиграть все матчи сезона можно на столичных стадионах.

Президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис заявил, что готов помочь донецкому "Шахтеру" и луганской "Заре", если в этих клубах решат доигрывать сезон Украинской Премьер-лиги в Киеве. Об этом он сказал в эфире телеканала "Футбол 1".

"Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть", – заявил Суркис.

"Заре" была предложена для размещения и тренировок база ДЮСШ "Динамо", добавил он.

По мнению президента ФК "Динамо", все оставшиеся матчи чемпионата в первой шестерке можно было бы провести на столичных стадионах, потому что зрителей на них все равно не будет из-за карантинных ограничений.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.

До приостановки были сыграны 23 тура. Командам высшего дивизиона осталось сыграть по девять матчей.

Согласно календарю, в следующем туре киевское "Динамо" должно встретиться с донецким "Шахтером".

Ориентировочной датой возобновления соревнований называют 30 мая.