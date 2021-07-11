Месси впервые в карьере стал триумфатором Кубка Америки

Месси забил на турнире четыре мяча Фото: ЕРА

В решающем поединке сошлись команды Аргентины и Бразилии. Игра проходила на стадионе "Маракана" в бразильском Рио-де-Жанейро.

На 22-й минуте матча мяч забил аргентинский футболист Анхель Ди Мария. Этот точный удар стал единственным результативным в поединке.

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Видео: Copa América / YouTube

Для сборной Аргентины этот трофей – первый за последние 28 лет. Для лидера команды, 34-летнего Лионеля Месси победа на Кубке Америки – первая в карьере. На турнире он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Накануне на Кубке Америки состоялся матч за третье место. Со счетом 3:2 сборная Колумбии выиграла у сборной Перу и завоевала бронзовые награды турнира.