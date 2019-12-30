Наставник "Десны" признан лучшим тренером 2019 года в Украинской премьер-лиге

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь на 0,02 балла обошел наставника донецкого "Шахтера" португальца Луиша Каштру.

Рябоконь шесть раз признавался лучшим тренером тура за год Фото: ФК Десна / Facebook

Наставник "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером 2019 года в Украинской премьер-лиге, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

Средний балл Рябоконя за год составил 4,34 из 5 возможных. Это на 0,02 балла больше, чем у португальского тренера "Шахтера" Луиша Каштру и наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Четвертое место занял тренер "Александрии" Владимир Шаран (4,2), пятое – наставник "Динамо" Алексей Михайличенко (4,06).

Рябоконь чаще остальных тренеров в 2019 году получал приз лучшему наставнику тура в УПЛ (шесть раз).

По информации ресурса, по итогам календарного года (конец прошлого и начало текущего сезонов) "Десна" является третьей лучшей командой после "Шахтера" и "Динамо".

После 18 туров чемпионата Украины сезона 2019/20 черниговская команда занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка.