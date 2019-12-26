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Лучшим тренером и футболистом декабря в чемпионате Украины стали представители "Зари"

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко в голосовании за звание лучшего игрока декабря в УПЛ обошел нападающего "Динамо" Артема Беседина. Главный тренер луганской команды Виктор Скрипник опередил наставника "Десны" Александра Рябоконя.

Скрипник (слева) привел "Зарю" к победе над "Динамо"
Скрипник (слева) привел "Зарю" к победе над "Динамо"
Фото: EPA

Лучшим игроком декабря в чемпионате Украины признан защитник "Зари" Богдан Михайличенко, лучшим тренером был выбран наставник луганской команды Виктор Скрипник, сообщает официальный сайт УПЛ.

За Михайличенко свой голос отдали 38% респондентов. Второе место занял нападающий "Динамо" Артем Беседин – 30%. Третий – защитник "Мариуполя" Джойским Дава – 17%.

Скрипник получил 58% голосов в опросе на звание лучшего тренера УПЛ в декабре. Второе место занял наставник "Десны" Александр Рябоконь (21%), третий – тренер "Мариуполя" Александр Бабич (11%).

Лучший игрок и тренер месяца в УПЛ определяются путем голосования на официальном сайте украинской Премьер-лиги. В опросе приняли участие около 3500 респондентов.

В декабре "Заря" сыграла в УПЛ два матча – против "Динамо" и "Шахтера". Команда Скрипника победила киевлян со счетом 2:1 и с таким же счетом проиграла донецкой команде.

Михайличенко в матче против "Динамо" отличился голом и результативной передачей.

Теги: футбол, Украина, Заря Луганск, УПЛ, Богдан Михайличенко, Виктор Скрипник
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