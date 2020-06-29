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Немецкий форвард Марио Гомес объявил о завершении карьеры футболиста

Известный немецкий футболист Марио Гомес объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается на сайте его нынешнего клуба "Штутгарт".

Последний официальный матч форвард провел 28 июня – "Штутгарт" обыграл "Дармштадт" со счетом 3:1, один из голов забил Гомес. На профессиональном уровне Марио Гомес играл с 2003 года. За свою карьеру он выступал за немецкие "Штутгарт", "Баварию" и "Вольфсбург", итальянскую "Фиорентину" и турецкий "Бешикташ". С 2007-го по 2018 год играл за национальную сборную Германии, забив 31 гол в 78 матчах.

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