"Ничем не удивил". Джошуа прокомментировал бой с Усиком

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик (слева) победил Джошуа (справа) по очкам Фото: EPA

Британец поздравил Усика и отметил, что тот отлично поработал. Однако напомнил, что их еще ожидает реванш.

Отвечая на вопрос, что пошло не так, Джошуа сказал, что "просто потерпел неудачу, такое бывает". По его словам, после девятого раунда он ничего не видел из-за разбитого глаза.

Он добавил, что "при всем уважении к Усику, ничему не удивился". По его словам, украинец был полегче, держал хороший темп. Но при этом Усик пропускал много ударов, сказал Джошуа.