Объявили дату церемонии включения Владимира Кличко в Международный зал боксерской славы

Во время мероприятия в Зал славы будут включены представители классов 2020, 2021 и 2022 годов. Билеты на церемонию поступят в продажу 1 ноября.

Владимира Кличко избрали для включения в Зал славы в декабре 2020 года. Церемония включения была запланирована на 14 июня 2021 года, однако мероприятие перенесли.

Помимо Кличко в класс 2020 года ввошли боксеры Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес, Шейн Мосли, Фрэнк Эрн, Пэдди Райан, Барбара Баттрик, Кристи Мартин и Люсия Райкер.

В Международном зале боксерской славы Владимир Кличко присоединится к своему брату Виталию, который был удостоен аналогичной чести в 2018 году.

Празднование будет длится четире дня и включает в себя боксерское шоу с автографами и гонку 5K / Fun Run.