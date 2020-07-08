"Очередной Кличко-богатырь!". Мэр Киева сравнил сына и брата

На Facebook-странице мэра Киева Виталия Кличко обсуждают снимок его младшего сына и брата, бывшего боксера Владимира Кличко.

Кличко: Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Фото: Віталій Кличко / Facebook

48-летний мэр Киева Виталий Кличко разместил на своей странице в Facebook фото своего младшего сына, 15-летнего Максима-Александра и младшего брата, бывшего боксера, 44-летнего Владимира Кличко.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – написал он.

Подписчики прокомментировали фото.

"Вот это детеныш вырос! Для баскетбола – золотой кадр!" – написала Оксана Семирозум.

"Ого! Очередной Кличко-богатырь!" – прокомментировала Olga Varnava.

"Супер, красивая "порода"! Дай бог всех семейных щедрот!" – пожелала Валентина Дячук.

Рост Владимира Кличко – 1,98 метра.

Виталий Кличко женат на певице, бывшей гимнастке и пловчихе Наталье Кличко с 26 апреля 1996 года. У пары трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002), Максим-Александр (2005).