"Очередной Кличко-богатырь!". Мэр Киева сравнил сына и брата

48-летний мэр Киева Виталий Кличко разместил на своей странице в Facebook фото своего младшего сына, 15-летнего Максима-Александра и младшего брата, бывшего боксера, 44-летнего Владимира Кличко.
"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – написал он.
Подписчики прокомментировали фото.
"Вот это детеныш вырос! Для баскетбола – золотой кадр!" – написала Оксана Семирозум.
"Ого! Очередной Кличко-богатырь!" – прокомментировала Olga Varnava.
"Супер, красивая "порода"! Дай бог всех семейных щедрот!" – пожелала Валентина Дячук.
Рост Владимира Кличко – 1,98 метра.
Виталий Кличко женат на певице, бывшей гимнастке и пловчихе Наталье Кличко с 26 апреля 1996 года. У пары трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002), Максим-Александр (2005).