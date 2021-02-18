Официально: матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" пройдет со зрителями

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) получил официальное разрешение УЕФА на продажу билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против бельгийского "Брюгге".

Матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и бельгийским клубом "Брюгге" пройдет со зрителями, 18 февраля в 10.30 украинский клуб получил официальное разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций. Его текст приводит клубный сайт "Динамо".

"До организационного предматчевого совещания УЕФА, которое состоится [18 февраля] этим утром, пожалуйста, примите во внимание, что после письменного подтверждения от соответствующих компетентных органов Украины мы признаем их решения, которые разрешают провести сегодняшний матч со зрителями", – говорится в сообщении УЕФА за подписью координатора по проведению матчей Алекса Моррисона.

На матч будет продано 30% билетов от вместимости секторов нижних ярусов НСК "Олимпийский", что составит около 10 тыс. зрителей, сообщает сайт "Динамо".

Продажа билетов стартовала в 11.15, их можно купить только онлайн на сайтах партнеров клуба.

Днем ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял на заседании правительства, что в Украине с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах, однако для болельщиков будут действовать определенные ограничения. В частности, обязательными условиями станут соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических норм на аренах и проведение ежедневного контроля за состоянием здоровья спортсменов.

Матч "Динамо" – "Брюгге" пройдет 18 февраля на НСК "Олимпийский". В связи с погодными условиями УЕФА перенес начало поединка с 19.55 на 17.00.

Минздрав Украины обязал "Брюгге" пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед матчем. Пресс-служба "Динамо" сообщала, что перед игрой в Киеве в бельгийском клубе произошла вспышка коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.